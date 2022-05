Klachten verdubbeld: opnieuw veel overlast door stokoude Boeing 747's op Schiphol

Er is opnieuw veel geklaagd over het lawaai door vliegtuigen van het type Boeing 747-400 op Schiphol. Volgens het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het aantal klachten erover in 2021 verdubbeld, ten opzichte van het jaar ervoor. Ook over andere vliegtuigen werd vorig jaar meer geklaagd dan in 2020, terwijl er minder werd gevlogen.