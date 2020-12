Negen boze Bergers klaagden bijna 17.000 keer over Schiphol

SCHIPHOL - Negen inwoners van Nederhorst den Berg klaagden bij elkaar 16.764 keer over lawaai van Schiphol afgelopen jaar. Ook in Oterleek, Grootschermer en Breukelen zorgden slechts enkele bewoners voor overuren bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). In Oterleek namen twee inwoners elk ruim 1.000 meldingen voor hun rekening.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Ondanks de forse afname van het aantal vluchten kreeg het (BAS) tussen 1 november 2019 en 31 oktober 2020 duizenden klachten van mensen die last hadden van vliegtuiglawaai. Het is maar de vraag of het massaklagen zin heeft. Want wie meer dan 500 keer klaagt, wordt beschouwd als veelmelder en hun meldingen worden niet opgeteld bij het totaal aantal klachten dat jaarlijks bekend wordt gemaakt.

Amstelveen is koploper

Uit die cijfers blijkt dat in het centrum van Amstelveen de meeste melders wonen, gevolgd door Aalsmeer en de omgeving rondom de Overtoom in Amsterdam-West.

In de eerste maanden van de coronacrisis is het aantal melders per 100 vluchten veel hoger dan in 2019, ondanks dat er minder werd geklaagd. Die toename komt volgens BAS vermoedelijk door het nationale advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Uiteindelijk telde BAS (met uitzondering van de veelmelders) 7.350 klagers. Het jaar ervoor waren dat 12.199 klagers.

De afname komt niet alleen door de coronacrisis. De website van BAS lag tijdelijk plat, waardoor meldingen niet konden worden geregistreerd.

Boeing 747 grootste herrieschopper

De Boeing 747-400 domineert de top 20 van grootste herrieschoppers. De meeste klachten kwamen op 17 juni om 22.27 uur binnen over een vracht-Boeing 747 van het Azerbeidzjaanse Silkway Airlines. Ook de meeste andere 747's op de lijst zijn cargotoestellen.

Van dat lawaai zijn omwonenden voorlopig nog niet af. KLM nam dit jaar afscheid van de passagiers-747's, maar vliegt nog jaren door met de vrachtversies van dochtermaatschappij Martinair Cargo. Die toestellen komen elf keer voor in de top 20.