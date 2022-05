Mentor Ilse wordt geroemd door oud-leerling S10: "Ben trots dat Stien het zo goed doet"

Vol trots kijkt Ilse Kuit uit naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Vier jaar geleden had ze als mentor S10 in de klas op het Oscar Romero College in Hoorn. En dat is de zangeres niet vergeten.

Ilse wordt opgebeld tijdens het Radio 2-programma 'Aan de Slag' waar S10 op dat moment wordt geïnterviewd. De uit Abbekerk afkomstige zangeres wordt volledig verrast. "Dit is echt het meest emotionele moment om mij te treffen met dit."

Vooraf had ze aan de programmamakers nog wel aangegeven te willen bellen met haar oud-mentor die voor haar heel belangrijk was in haar examenjaar (2017/2018). Een jaar waarin ze het heel moeilijk had. "Ze wist wat er met me aan de hand was, maar liet me zo in de waarde", vertelde Stien den Hollander, zoals de zangeres in het echt heet.

Mooi compliment

Trots kijkt docent Ilse de beelden nog eens terug. "Een mooier compliment kan je toch niet krijgen." Ze kan S10 zich nog goed herinneren. "Ze was niet super stil, maar wel op zichzelf. Ze had wel wat vriendinnen. Maar ze deed vooral haar eigen ding. Af en toe moest je wel achter haar broek aanzitten. Maar het was een lastig jaar voor haar, omdat ze ook veel afwezig was."

Haar diploma haalde ze uiteindelijk wel. En Ilse zag ook hoe ze doorbrak als zangeres. "In het examenjaar tekende ze bij haar label. Dan weet je: ze is bezig met iets, het gaat goed komen. De toekomst ligt voor haar open. Maar we wonen in Nederland. Hoe groot kan het worden?"

Op de bank aanmoedigen

De docent had toen niet kunnen vermoeden dat S10 vanavond in de finale van het Songfestival zou staan. "Op eigen initiatief ook nog, fantastisch." Natuurlijk gaat ze S10 aanmoedigen. "Gewoon thuis onder mijn dekentje", vertelt ze lachend.