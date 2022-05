Eef van Veen hielp S10 bij eerste stappen: "Is er nog budget voor een nieuwe jurk?"

De eerste stappen zijn het moeilijkst, zeker voor beginnende artiesten. Hoe moet je je presenteren op een podium en hoe ontwikkel je een eigen identiteit? Stien den Hollander, die als S10 zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival staat, kwam in het Hoornse Manifesto Eef van Veen tegen. "Heb het lef om jezelf te zijn. Ook op het podium."

S10 bij Podium Victorie in Alkmaar - Maaike Polder

Eef van Veen geeft via Stichting Netwerk in het Hoornse poppodium Manifesto lessen Talentontwikkeling en was zodoende nauw betrokken bij culturele activiteiten in Hoorn. Zo kwam hij een jaar of vijf geleden in aanraking met Stien den Hollander. "Ik kwam voor een programma nog een singer-songwriter tekort en toen zei iemand: 'Je moet Stien vragen'. Toen is ze een aantal keer komen oefenen in Manifesto." Van Veen geeft muzikanten handvaten om zichzelf te verbeteren. Op technisch vlak, bijvoorbeeld. "Maar ook: hoe presenteer je je op het podium? Optreden voor mensen is echt iets anders dan met elkaar oefenen in een garage. Daar moeten veel muzikanten aan wennen."

Stien – toen misschien 16, 17 jaar oud – was in het begin nog wat 'onwennig en verlegen', maar ze wist precies wat ze wilde en hoe ze het wilde. "Ze bereidde zich goed voor op optredens. Toen ze een keer op de Hoornse Stadsfeesten moest spelen, vroeg ze of er nog budget voor een nieuwe jurk was. 'Ja hoor', zei ik. Dat was meteen haar beloning voor het optreden." Van Veen helpt haar ook op weg bij haar eerste optredens. "Op de Cultuurmarkt in Hoorn speelde ze nog als 'Stien' liedjes op de akoestische gitaar. Op de Hoornse Stadsfeesten trad ze al op als S10. Toen ging ze al meer de kant op van de hiphop." Talent onmiskenbaar Niet snel daarna vloog S10 definitief uit. Tot volle tevredenheid van Van Veen. "We zagen al snel dat haar niveau een paar stappen hoger lag dan dat we hier gemiddeld gewend zijn. Het talent was onmiskenbaar. We geven muzikanten de kans om zich te ontwikkelen, maar verder moeten ze het zelf doen." Met een knipoog: "Dat is in het geval van Stien aardig gelukt." Met bewondering volgt hij zijn voormalige pupil. "Wat zij heel goed doet, is dat ze heel goed weet wat ze wil. Het gaat niet altijd gemakkelijk, maar ze doet het wel. Ze heeft het lef om zichzelf te zijn. Ook op het podium. Dat vind ik knap. En dat is ook meteen een goede tip voor andere muzikanten."

Eef van Veen gaf S10 tips mee - Aangeleverd