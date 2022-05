Songfestivalfans zien Nederlandse S10 finale bereiken: "Als allerlaatste door, echt nageltjes bijten"

De spanning was gisteravond om te snijden in café Montmartre waar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival werd gekeken. Het vertrouwen dat de Nederlandse S10 de finale zou halen zat er vanaf het begin van de avond al goed in.

Voor echte concurrentie was het publiek niet bang: "Nederland gaat sowieso door naar de finale, we zijn gewoon de beste tot nu toe. Dat kan je echt wel zien, dit is echte top kwaliteit", vertelt een fan. Iemand anders kan de eigen taal weer erg waarderen: "Ik vind S10 fantastisch en leuk dat het een keer een Nederlandse is, je ziet dat dat nu gewaardeerd wordt."

Oscar Rookhuijzen, eigenaar van café Montmartre was al een week aan het voorbereiden om er een feest van te maken: "Ik heb extra beamers gekocht en veel geregeld. In een gay bar moet dat voor het songfestival, dat hoort gewoon samen."

Oekraïne

In het café voorspelden de fans op lijstjes welke landen er door zouden gaan en Oekraïne stond vaak bovenaan. Een bezoeker vertelt daarover: "Ik denk zeker dat Oekraïne het songfestival gaat winnen en dat is niet alleen politiek statement. Ik denk dat ze het gewoon waar gaan maken." De bezoekers konden ook andere landen wel waarderen: "Ik denk ook dat Oekraïne gaat winnen, ze hebben gewoon een goed liedje. Maar ik vind Italië, Zweden, Spanje en Engeland ook top, dat is mijn top vijf.

Ondanks al het vertrouwen liep de spanning toch nog hoog op toen Nederland als aller laatste werd benoemd tijdens de uitslag: "Dat het de tiende moet zijn, de allerlaatste die doorgaat, echt nageltjes bijten", vertelt een gast. Een ander kon zich daar helemaal in vinden: "Dit is zo verschrikkelijk dat je als aller laatste gekozen wordt. Je denkt dan eigenlijk we gaan naar huis, maar we blijven nog!"