Opa en oma van S10 beretrots op 'Stientje': "En morgen lekker naar Turijn"

Noord-Holland leefde vanavond op verschillende plaatsen mee met S10. De in Abbekerk en Hoorn opgegroeide zangeres plaatste zich in Turijn voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De plek in de eindstrijd zorgt voor grote vreugde bij haar opa en oma uit Abbekerk. "We zijn meer dan trots."

Laura Verhart - eigenaresse van Het Nieuwe Bonte Paard - kent S10 nog van vroeger. "Ze was vroeger een vriendinnetje van mijn dochter. Ik vond het emotioneel. De sfeer, het liedje. Het was heel mooi. Ook in het café was de sfeer mooi."

"Man, ik was op van de zenuwen", zegt opa John vlak na de uitslag. "Ze heeft het super goed gedaan, we zijn meer dan trots." Het gesprek wordt even onderbroken omdat hij een drankje krijgt aangereikt. "Proost allemaal!", klinkt het vrolijk door het café.

Eerst eten met zo'n vijftien vrienden, daarna verzamelen rondom het grote scherm. Met spanning in het lijf, wachten tot ze aan de beurt was. Ze zagen een overtuigend optreden van hun kleindochter, maar de bevestiging in de vorm van een finaleplek liet lang op zich wachten.

Ook in café De Kat in de Wijngaert, aan de Lindengracht in Amsterdam, stond S10 dinsdagavond centraal. Medewerker Keke Baas is bevriend met Stien. "We kennen elkaar via vrienden. Vorig jaar viel ze in tijdens een fieldlab-festival op het Lowlands-terrein. Toen haar vaste dj niet beschikbaar was, was ik de vervanger en hebben we wat geïmproviseerd. Sindsdien hebben we in een app-groep veel contact."

Normaal voetbal

Keke was dinsdag in het café aan het werk, maar had voldoende tijd om te kijken. "Er hangen hier vier schermen. Normaal zenden we daar voetbal op uit, nu het Songfestival. Er zaten veel vrienden, maar ook andere gasten. Ik ben supertrots op Stien. Ik vond het een prachtig, kwetsbaar optreden. Precies zoals ik haar ken."

Zowel opa en oma als Keke genieten nog even na op de dinsdagavond. Keke: "Ik kan niet wachten tot het zaterdag is."