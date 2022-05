IJmond NL V De Moonfish is klaar voor de grote klus: "Het gaat spectaculair worden"

Het noordelijk deel van het strand van Wijk aan Zee is al langere tijd niet de maagdelijke zandstrook die het was. Enorme machines domineren het beeld en het lijken er steeds meer te worden. Op deze plaats komt vanaf begin 2023 de groene stroom aan land die wordt opgewekt door windparken op zee. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor het leggen van de kabels onder de zeebodem en onder de duinen door naar het hoogspanningsstation in Beverwijk.

Als het weer meezit en de golfslag daardoor minimaal is, kan komend weekeinde een begin worden gemaakt met het leggen van de kabels. Een hoofdrol bij dat werk is weggelegd voor de Moonfish, een geel gevaarte dat nu nog roerloos uitkijkt op zee, maar mogelijk zaterdag al met veel geweld onder water duikt om sleuven te graven en kabels te leggen. Richard Koenders, omgevingsmanager van Tennet, verheugt zich erop. "Het is zeker spannend, want de Moonfish is een nieuwe machine, speciaal voor deze klus ontworpen door onze aannemer. Maar we hebben 'm uitgebreid getest. We gaan het beleven."

De kabelgraafmachine neemt alleen de eerste drie kilometer vanaf de kust voor zijn rekening. Daarna neemt een speciaal schip de rest van het werk over tot de aansluiting op de diverse 'stopcontacten.' Een zorgvuldige en windgevoelige klus. De Moonfish heeft voor het leggen van de kabels tot de plek waar het schip het overneemt een dag of vier nodig. "We verwachten dat we iedere tien tot veertien dagen een intrekoperatie (leggen van de kabel/red.) kunnen doen", vertelt Koenders. Als het weer het toelaat, gaat dat zaterdag dus voor de eerste keer gebeuren. Koenders: "Wat er dan precies te zien? De ruim dertien meter hoge Moonfish rijdt achteruit het water in. Dat is een spectaculair beeld. Na ongeveer een kilometer zal de machine langzaam onder water verdwijnen."