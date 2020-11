Wijk aan Zee is 'spelletjes' TenneT zat en trekt beroep in: "Niets meer te winnen"

WIJK AAN ZEE - Morgen zou de tweede zitting plaatsvinden van het beroep bij de Raad van State tussen netbeheerder TenneT en Dorpsraad Wijk aan Zee. De twee partijen zijn het niet eens over de omgevingsvergunning omtrent de aanleg van het transformatorstation. De Dorpsraad ziet de uitkomst somber in en heeft besloten morgen niet aanwezig te zijn bij de zitting.

Hans Dellevoet van dorpsraad Wijk aan Zee - NH Nieuws

"Wij trekken het beroep bij de Raad van State (RvS) in", zegt Hans Dellevoet van Dorpsraad Wijk aan Zee gepikeerd. "Er valt juridisch voor ons niets te winnen omdat Tennet met 0,0103 decibel aan de goede kant van het gelijk zit met háár berekening. Ondanks alle twijfels die we hebben geuit over deze berekening en onze frustratie dat wij het zelf niet mogen uitrekenen van TenneT." "Eerder al hadden twee onafhankelijke experts het rapport in twijfel getrokken maar tijdens het eerste hoger beroep vond de RvS dat onvoldoende bewijs. Doordat TenneT met hun berekeningen nét niet de grens van het maximaal aantal decibellen overschrijdt. De RvS laat het bij overschrijding aankomen op handhaving en we weten in Wijk aan Zee maar al te goed hoe dat -niet- loopt", aldus Dellevoet.

Quote "Wij zijn nu al één van de zwaarst belaste plaatsen van Nederland" Hans Dellevoet, voorzitter dorpsraad wijk aan zee

TenneT, dat elektriciteit levert aan Nederland via hun hoogspanningsnet, zal het grootste transformatorstation van Nederland realiseren aan de Zeestraat tussen Wijk aan Zee en Beverwijk West. Dorpsraad Wijk aan Zee geeft aan voor windenergie te zijn, maar tegen de gekozen locatie. Het transformatorstation komt slechts 800 meter van het dorp en Beverwijk West te liggen. De dorpsraad maakt zich al langer hard voor de mogelijke gevolgen voor de omwonenden en stapte naar de Raad van State. Maar vanmiddag bracht de Dorpsraad naar buiten dat ze afzien van het beroep en dat ze morgen dus niet bij de zitting met de Raad van State en TenneT zullen zijn. Volgens Dellevoet is het voornaamste bezwaar het geluidsoverlast dat het transformatorstation met zich meebrengt en is bezorgd dat de geluidsoverlast ten koste zal gaan van de leefbaarheid in Wijk aan Zee. "Wij zijn nu al een van de zwaarst belaste plaatsen in Nederland", constateert Dellevoet.

De locatie waar het transformatorstation zal komen - NH Nieuws

"De oplossing die TenneT kan doorvoeren zodat nog meer overlast ons bespaard blijft, is vrij eenvoudig", legt Dellevoet uit. "Zet de herriemakende spoelen ook binnen, niet alleen de transformatoren. Daarmee zou TenneT ons laten zien dat ze er in ieder geval voldoende aan hebben gedaan om het geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Hun tegenargument is de hoge kosten die dit met zich meebrengt, maar als je dat vergelijkt met de 1,5 miljard euro die dit project kost, dan zijn de drie miljoen euro extra kosten peanuts." Ondanks dat ze zich terugtrekken uit het beroep bij de Raad van State, zal de Dorpsraad zich blijven verzetten tegen de uitbreiding van het transformatorstation. Buitenspel "Omdat de transformatoren binnen komen te staan valt het project opeens onder een ander soort vergunning, namelijk het Activiteitenbesluit. Wij verzetten ons tegen deze dubieuze wijziging van de spelregels omdat hiermee de burger buitenspel wordt gezet", zegt Dellevoet strijdlustig. "Wij zetten hoe dan ook door."

Reactie TenneT "Zojuist hebben we gehoord dat de Dorpsraad haar beroep heeft ingetrokken. Voor ons staat zorgvuldigheid en het beperken van overlast voorop. Met de wijziging op de vergunning kunnen we extra maatregelen treffen om mogelijke geluidshinder tot een minimum te beperken. TenneT wil tijdens de werkzaamheden constructief in gesprek blijven met de Dorpsraad en de rest van de omgeving." Jorrit de Jong, woordvoerder TenneT