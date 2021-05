Enorme mantelbuizen TenneT de grond in, fietsers door zeecontainer

Het is een indrukwekkend tafereel in Beverwijk. In opdracht van netbeheerder TenneT worden vrijdag de eerste mantelbuizen de grond ingetrokken. Dat is nodig om straks de opgewekte stroom van nieuwe windparken op zee weg te kunnen voeren naar het landelijke stroomnet. Fietsers worden tijdens de werkzaamheden door een zeecontainer geleid.

Chris Pennarts

Sommige fietsers hebben de neiging om op het fietspad naast de Binnenduinrandweg (N197) even te bukken. Verkeersregelaars leiden de forenzen door een zeecontainer, onder de werkzaamheden van aannemerscombinatie NRG door. Zij trekken sinds vrijdag met groot materieel mantelkabels de grond in. De kabels worden via een nieuw te bouwen transformatorstation in Wijk aan Zee naar een hoogspanningsstation bij de A9 in Beverwijk geleid. De eerste strengen met een lengte van 650 meter worden getrokken tussen de zogeheten werkterreinen Holland op zijn Smalst en Landgoed Westerhout. "De buizen gaan de grond in en worden vervolgens op een diepte van zo’n dertig meter richting het landgoed getrokken", zo laat Jeffrey Visser, civiel uitvoerder namens aannemer NRG weten. "Vandaag trekken we de eerste streng en de tweede staat voor volgende week op de planning", aldus Visser. Een overzicht van de twaalf werkterreinen van netbeheerder TenneT:

TenneT

Om de buizen in te kunnen trekken moeten deze bij het werkterrein Holland op zijn Smalst een bocht over het fietspad maken. "Om het fietsverkeer niet stil te leggen, hebben we vanmorgen een doorrijdcontainer op het fietspad geplaatst. Deze constructie bestaat uit zeecontainers en vormt een veilige tunnel onder de buizen door. Aan beide kanten van de tunnel staat een verkeersregelaar."

Kritiek

Het project van netbeheerder TenneT bleef de afgelopen jaren niet onbesproken. Zo voerden inwoners uit Beverwijk en Wijk aan Zee een verbeten strijd tegen de komst van een groot transformatorstation. Dat neemt een oppervlakte in beslag van 23 voetbalvelden groot. Omwonenden vrezen dat het station een irritante bromtoon gaat produceren. Op andere plaatsen in het land zouden mensen die in de buurt van zo'n station wonen er ernstige hinder van ondervinden.

Recent bezocht NH Nieuws het windmolenproject van Tennet voor de kust van Wijk aan Zee en Heemskerk:

