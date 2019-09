Schip ligt in de weg: TenneT stuit op 'restanten van 'de Heemskerk'

WIJK AAN ZEE - Transmissienetbeheerder TenneT is begonnen met een onderzoek naar een wrak op het strand van Wijk aan Zee. Op de plek waar hoogstwaarschijnlijk de in 1923 gestrande stoomtrailer 'de Heemskerk' ligt, wil TenneT kabels leggen. De kabels gaan in de toekomst energie transporteren van de windmolens in zee naar het nog te bouwen transformatorstation op het terrein van Tata Steel in Wijk aan Zee.

TenneT verkeerde in de veronderstelling dat het wrak zich een stukje noordelijker zou bevinden. Alle informatie over de locatie wees daar op. Na nadere bestudering en een scan bleken de restanten echter toch precies op de plek te liggen waar TenneT de kabels wil trekken. "Een tegenvaller? Ik noem het een bijkomstigheid", zegt projectleider Jord Peters van TenneT.

Het bedrijf wil het schip eerst blootleggen om te kunnen zien of het inderdaad de vissersboot uit IJmuiden is die onder de naam 'de Heemskerk' voer. Daarna wordt gekeken of het wrak kan worden verwijderd. Mocht dat niet lukken, dan zullen de kabels om het schip heen worden gelegd. Wellicht loopt het werk hierdoor vertraging op want er is alleen vergunning verleend voor het deel van het strand waar de wrakstukken liggen.

Negentiende eeuw

Er is een diepe kuil gegraven. Zo nu en dan komt een onderdeel van een schip bloot te liggen. Archeoloog Seger van den Brenk komt met een stuk ijzer in de hand aangelopen en toont die aan omstanders. "De klinknagels zitten er nog in. Dit wijst er op dat het een stukje wrak is van een schip uit de negentiende eeuw. Zeer waarschijnlijk van de Heemskerk."

Archeologisch is de vondst van weinig waarde. "Maar cultuur historisch gezien is het bijzonder", zegt hij. "Het wrak hier leeft bij de mensen in de omgeving. Veel Wijk aan Zeeërs hebben 'm wel eens zien liggen. En het verhaal over het vastlopen van het schip op deze plaats is vrij bekend."

Sinds 1923

De Heemskerk, een stoomtrailer uit IJmuiden, ligt hier sinds oktober 1923. Pogingen het schip lost te krijgen uit het zand, onder meer met springstof, zijn mislukt waardoor het een eeuw is blijven liggen. "Ik weet nog goed dat ik hier als kind speelde en met vriendjes in het schip klom", zegt Kees Hagen uit Beverwijk, al meer dan zestig jaar actief voor de reddingsbrigade Wijk aan Zee. In die hoedanigheid kreeg hij vroeger op het strand regelmatig te maken met mensen die hun benen aan de scherpe randen van de boot open haalden. "Kwamen ze weer bij me met een halve hiel."

Hij zou het niet erg vinden als de restanten zouden worden verwijderd. "Nee, ondanks de mooie herinneringen die ik er ook aan heb. Je hebt er niets aan, het is alleen maar gevaarlijk."