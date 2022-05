FC Volendam loopt warm voor huldiging na promotie: vele duizenden supporters verwacht

In tegenstelling tot de voorgaande huldigingen gaat de platbodem niet meer over de dijk. Er is gekozen voor een route door de Zeestraat naar het stadion. NH Sport zendt de tocht naar het stadion rechstreeks uit. De verwachting is dat de Heen-en-Weer 10 daar omstreeks 16.30 uur aankomt.

In het stadion worden de spelers en technische staf op een podium gehuldigd en zullen diverse artiesten, onder wie Gerard Joling en John de Bever, optreden. Voor het publiek is het stadion gratis toegankelijk.

Na afloop van de live-uitzending kun je vanavond van19.10 uur ook de samenvatting terugkijken.

AZ - Ajax

Op NH Radio is er een extra lange sportuitzending die om 14.00 uur begint. Behalve veel aandacht voor de feestelijkheden in Volendam zijn we natuurlijk ook in Alkmaar bij AZ - Ajax. Bij een zege van Ajax en een overwinning later op de middag van Feyenoord op PSV is Ajax verzekerd van de landstitel. Uiteraard volgen we dat ook op de voet.