Volendammer Johan Steur in De Aftrap over De Heen-en-Weer: "Je beleeft het in een roes"

Niet bepaald nuchter maakte Johan Steur in zijn carrière drie keer de zegetocht over de dijk in Volendam met de beroemde Heen-en-Weer mee. Zondag gaat de platbodem via de Zeestraat rechtstreeks naar het stadion. "Zonde", zegt de oud-speler én trainer van FC Volendam, vanavond te gast in voetbal talkshow De Aftrap. "Je beleeft het in een roes."

Volkskrant sportjournalist Willem Vissers maakte in 2003 de promotie van FC Volendam van dichtbij mee. "Het is supergezellig. Het stadion ligt bij wijze van spreken midden op de dijk. Dat maakt het wel leuk. Je moet ook wel de charme aanvoelen, maar ik ken de politieke verhoudingen niet goed. De beelden zien er natuurlijk fantastisch uit. "

NH Sport zendt in samenwerking met LOVE TV de officiële huldiging van FC Volendam zondag vanaf 14.45 uur tot 16.30 uur live op tv uit. Spelers en staf arriveren om 15.00 uur per boot in de haven en vertrekken rond 15.30 uur met De Heen-en-Weer 10 via de Zeestraat richting het Volendam-stadion waar zij om 16.30 uur worden verwacht.

In het stadion is de huldiging en staan diverse optredens gepland. Uiteraard kun je de huldiging ook bekijken via onze site en app en houden we je via onze sociale kanalen op de hoogte.