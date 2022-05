Uitdaging voor FC Volendam in de eredivisie: 'Verrassen, inspireren en bewijzen'

"Shoot for the moon and you might hit the star is de uitspraak toch?"

Dat vorige week de namen van de oud-Ajacieden Jurgen Ekkelenkamp en Carel Eiting als eventuele targets naar buiten kwamen, verbaasde de technisch directeur. "We kennen beide jongens van Ajax, maar we zijn daar nog niet aan begonnen. Het is het befaamde verhaal van de lijstjes, die zijn er altijd. Of het nou deze spelers zijn of anderen, ik zou niet weten waarom je niet hoog zou inzetten. Shoot for the moon and you might hit the star is de uitspraak toch?"

Stabiliteit

Ondanks dat de begroting van FC Volendam omhoog gaat, zal de club zich met beperkte middelen moeten zien te redden in de eredivisie. "We moeten scherp aan de wind zeilen."

De ploeg van trainer Wim Jonk moet vooral werken aan meer stabiliteit. Of zoals Van Leeuwen zegt: "Als het seizoen een wedstrijd zou zijn dan speelden we dertig minuten prima, dertig minuten redelijk en waren er dertig minuten waarvan je zegt: 'Waar zit ik naar te kijken?' Ongeacht het niveau moeten we veel meer een wedstrijd controleren."

Uiteraard is het belangrijkste voor FC Volendam komend seizoen niet degraderen. Al noemt Van Leeuwen dat een open deur. Hij vat de doelstelling samen in drie woorden: "Verrassen, inspireren en bewijzen."

Tekst gaat verder onder de video.