Legendarische Heen-en-Weer is klaar voor de huldiging van FC Volendam

Na 14 jaar mag Klaas Schilder eindelijk weer los op De Heen-en-Weer. De afgelopen week heeft hij zich in het zweet gewerkt om de oude botter klaar te maken voor de huldiging van FC Volendam aanstaande zondag. Iedere keer als het erelid van de club de boot ziet, gaat zijn hart sneller kloppen. Zelf gaat hij er niet op "Dat is alleen voor de spelers en de staf", zegt hij bescheiden.

Er moest flink wat gebeuren om de boot 'rij-klaar' te maken. Zo moest de stalen platbodem op een kar gehesen worden, werden er extra veiligheidsrailingen bevestigd en dan moest de boot nog versierd worden. Het was het Klaas Schilder dubbel en dwars waard, want na 14 jaar was het wel weer tijd voor een feestje. "Nu is het ons eindelijk gelukt."

Alhoewel Schilder al tientallen jaren aan de club verbonden is, heeft hij nog nooit op de boot gestaan tijdens een huldiging. Dat is echt alleen toebehoren aan de spelers en de staf. Zelf zit hij in de organisatie en neemt genoegen met een plaats aan de kant als de kar met boot voorbij komt. Dat hij er nu al op staat, geeft hem een enorme kick: "Dit is eigenlijk de eindprijs."

Heen-en-Weer

Het huldigen in De Heen-en-Weer is een traditie die al tientallen jaren bestaat. Volgens Schilder is dit de derde boot die de naam De Heen-en-Weer draagt. De platbodem dankt zijn naam aan het vele promoveren en degraderen van de club. "Het is nu eenmaal de naam van de boot", zegt Schilder maar wat hem betreft, mag het woordje 'Weer' er wel vanaf of tussen haakjes. "Het is de laatste keer, we gaan ervoor tot vast behoud in de eredivisie", hoopt hij.