Van Crooij dompelt AZ in slotseconden in diepe rouw op Het Kasteel

Vangelis Pavlidis leek zaterdagavond wederom zijn waarde te bewijzen voor AZ. De Griekse spits was hard op weg om de matchwinner te worden tegen Sparta Rotterdam. Vito van Crooij dompelde AZ in de slotseconden in diepe rouw door een vrije trap van grote afstand te scoren: 1-1.

Het begin was moeizaam van AZ dat verkeerde keuzes maakte in passing en daardoor niet aan aanvallen toekwam. Na een kwartiertje kwam het eerste gevaar van de voet van Fredrik Midtsjø, maar zijn poeier werd redelijk simpel overgetikt door Maduka Okoye. In de tegenstoot kreeg Sparta een mogelijkheid. Younes Namli schoot van afstand net naast. Na onnodig balverlies van Bruno Martins Indi kreeg Lennart Thy alle tijd om uit te halen, de spits schoot vervolgens recht op Peter Vindahl.

Vlak voor rust was er een betere fase van de Alkmaarders, zo probeerde Vangelis Pavlidis Okoye met een hakje te verschalken. Even daarvoor had de doelman al op tijd de bal voor de voeten van Tijjani Reijnders weggeplukt. Zakaria Aboukhlal kreeg de grootste kans voor AZ. Op aangeven van Owen Wijndal had hij de 1-0 op zijn schoen, de inzet ging ruim naast het doel. De daaropvolgende aanval eindigde via een schot van Pavlidis langs de verkeerde kant van de paal.