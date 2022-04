Vierde plek verder uit zicht voor AZ: "Verzuimd om die kans te pakken"

Tot de laatste seconden van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam leek AZ optimaal te gaan profiteren van het puntenverlies van FC Twente. De Tukkers hadden eerder op de avond 1-1 gespeeld tegen Heracles Almelo, waardoor de Alkmaarders op één punt konden komen. Dat scenario kon uiteindelijk in de prullenbak, omdat Vito van Crooij in blessuretijd 1-1 maakte uit een vrije trap.

Pascal Jansen na late gelijkmaker Sparta: "Je moet zo'n eindfase overleven" - Orange Pictures / Hans van der Valk

"Ik ben hier zeker ziek van", begint AZ-trainer Pascal Jansen in gesprek met ESPN. "Deze wedstrijd móet je met 1-0 winnen, we hadden misschien nog wel meer goals moeten maken. Op deze manier gelijkspelen, is iets wat je niet voor mogelijk houdt", zucht Jansen. In de slotfase ging Sparta alles of niet spelen waardoor het billen-knijpen bleef voor AZ. "Er ontstonden in die fase een aantal hachelijke momenten voor ons doel. Daarvan waren er twee of drie heel eenvoudig door onszelf ingeleid. Dat maakt uiteindelijk allemaal niet uit, je moet ervoor zorgen dat je zo'n fase overleefd."

De Alkmaarders hadden dus kunnen profiteren van het puntenverlies van FC Twente. "Dat maakt het natuurlijk dubbel teleurstellend, want ik had gezien dat ze gelijk hadden gespeeld. Je moet het eerst nog zelf doen en die kans hebben we ook gehad. We hebben vanavond verzuimd op die te pakken", besloot Jansen. Tekst gaat verder onder de foto.

De goal van Pavlidis werd gevierd door de AZ-spelers - Pro Shots / Toon Dompeling

Na afloop was ook Vangelis Pavlidis uiteraard teleurgesteld met het resultaat. "We verliezen opnieuw twee punten", begint de Griek in gesprek met ESPN. "Dit duel hadden we moeten winnen, we hebben genoeg kansen gehad om meer goals te maken. Je moet de nul houden om met drie punten naar huis te gaan." Zoals wel vaker dit seizoen scoorde de spits de openingsgoal, maar daar heeft hij weinig aan. "Het is leuk om vaak te scoren, maar je bent niet blij met een goal als je niet wint. Ik dacht echt dat we zouden winnen, omdat we die tegengoal pas in de laatste seconden tegen kregen. Het is zeker zuur als je gelijkspeelt, als je weet dat Twente punten heeft verspeeld."

