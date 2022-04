Opnieuw wacht een laagvlieger voor AZ: "Zaak dat we die trend doorbreken"

"Vangelis Pavlidis en Fredrik Midtsjø noemden in de media dat zij het zochten in het verschil in focus ten opzichte van de topduels", vertelt Jansen aan AZ.nl over het recente puntenverlies tegen Willem II en PEC Zwolle. "Ik weet niet of ik me daar achter kan scharen. Het is in ieder geval een feit dat we punten hebben gemorst. Het is zaak dat we die trend doorbreken en dat we daar niet meer mee worden geassocieerd."