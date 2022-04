Vroeger naar het stadion: aftrap AZ - Ajax zondag 8 mei om half drie

AZ - Ajax begint volgende week zondag niet om 16.45 uur maar om 14.30 uur. De KNVB heeft de Noord-Hollandse clash 'geruild' met Feyenoord - PSV. Dat duel is naar de namiddag is verzet.

De wijziging komt na een verzoek van Feyenoord. De Rottedammers spelen donderdag 5 mei in Frankrijk de return in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. Om spelers meer rust te kunnen geven tussen wedstrijden hebben de clubs met de KNVB afgesproken dat er om die reden in het programma geschoven kan worden.

Verder is de afspraak dat twee topduels als AZ - Ajax en Feyenoord - PSV niet tegelijkertijd mogen worden gespeeld, tenzij het op de voorlaatste of laatste speeldag is. Dat is nu net niet het geval.

AZ en Ajax troffen elkaar twee keer eerder dit seizoen. in de halve finale van de KNVB-beker bleken de Amsterdammers in Alkmaar met 2-0 te sterk. In de Johan Cruijff Arena won AZ met 2-1.