Gedisciplineerd AZ stunt met overwinning bij koploper Ajax

Een grote verrassing in de eredivisie, want AZ heeft de Noord-Hollandse clash met Ajax gewonnen. De Alkmaarders kwamen twee keer op voorsprong tegen de koploper, die tot voor de wedstrijd pas twee tegengoals incasseerden in de competitie. Invaller Zakaria Aboukhlal was de matchwinner met een doelpunt zes minuten voor tijd: 1-2.

In het tweede bedrijf viel al snel meer te genieten. Steven Berghuis stelde Vindahl op de proef met een schot vanaf de rand van de zestien. Vier minuten later was het echter aan de andere kant raak. AZ voerde een scherpe counter over de linkerkant uit via De Wit en Tukinari Sugawara. De Japanner, die helemaal was overgestoken naar de linkerkant, kreeg de bal via de rug van Fredrik Mistdjö met wat geluk bij Vangelis Pavlidis en de spits schoot onberispelijk binnen: 0-1.

De grootste mogelijkheden waren dan ook voor AZ, dat er vooral in slaagde om in de counter gevaarlijk te worden. Dani de Wit met een kopbal en een vrije trap van Jesper Karlsson waren de enige speldenprikjes die in een niet al te enerverende eerste helft te noteren vielen. Ajax slaagde er niet in om doelman Peter Vindahl op de proef te stellen en daardoor prijkte bij rust een terechte ruststand van 0-0 op het scorebord.

⚽ Is er een verrassing in de maak in de Johan Cruijff Arena? AZ komt op voorsprong via Vangelis Pavlidis.

AZ had het huiswerk goed op orde, want het troefde Ajax ook na de openingstreffer in veel opzichten af. Owen Wijndal leek de score te verdubbelen, maar de linksback stond nipt buitenspel. Dat moment leek Ajax wakker te schudden, want daarna lag het initiatief bij de thuisploeg. Sébastien Haller kreeg vervolgens al snel een megakans, maar kopte de bal op Vindahl en na wat gerommel ging de bal er in de rebound ook niet in. In de 73ste minuut was het wel raak voor de spits van Ajax. Na terugleggen van Dusan Tadic was het voor Haller slechts een koud kunstje: 1-1.

Slotoffensief

In het laatste kwartier was het voor AZ vooral tegenhouden, want de koploper in de eredivisie drong behoorlijk aan. Haller tikte de bal met buitenkant rechts vlak langs het doel en leek daarmee het slotoffensief in gang te zetten. In de 84ste minuut viel het doelpunt echter aan de andere kant, want invaller Zakaria Aboukhlal bracht de Alkmaarders uit het niets op voorsprong. De doorgebroken Owen Wijndal trok de bal voor, waarna Aboukhlal eenvoudig binnentikte: 1-2. Vlak voor het eindsignaal leek Perr Schuurs nog te profiteren van een ketser van Vindahl, maar zijn doelpunt werd afgekeurd.

