Kansenregen van dominant AZ pas laat uitbetaald tegen Randers

AZ had enorm veel kansen nodig om Randers uiteindelijk op de pijnbank te leggen. In het laatste groepsduel in de Conference League wonnen de Alkmaarders met 1-0 dankzij een late treffer van invaller Thijs Oosting. Daardoor sluit AZ de poulefase geheel in stijl af.

Een schot van Dani de Wit, die de spitspositie vervulde, zette meteen de toon voor een frivool spelend AZ. In de negende minuut had Jesper Karlsson de thuisploeg op voorsprong moeten zetten. De Zweedse buitenspeler, die tegen Sparta een hoofdrol vervulde, schoof in een één tegen één net naast. Ook Sam Beukema, de vervanger van Pantelis Hatzidiakos in het centrum van de verdediging, kreeg nog een kant. Hij hakte de bal uit een corner in de handen van Randers-doelman Patrick Calgren.

De ploeg van trainer Pascal Jansen legde zeer aantrekkelijk voetbal op de mat met hoog tempo en veel beweging. Dat betaalde zich in de eerste helft niet uit in doelpunten. Randers groeide daarentegen in het duel, omdat AZ controlerender aan de bal ging spelen. Op slag van rust kreeg Karlsson nog een grote kans nadat hij goed werd vrijgespeeld, maar hij stuitte op doelman Calgren.

Pavlidis

Ook na de pauze bleef het spelbeeld onveranderd. Met spits Pantelis Pavlidis binnen de lijnen, was het AZ dat het tempo bepaalde. Veel aanvallen gingen over de linkerkant waar Karlsson en Wijndal meermaals lieten zien een tandem te kunnen vormen. Het meest heugelijke moment was de volley van Pavlidis, die maar net over het doel ging. In de 69ste minuut had Karlsson de openingstreffer op zijn schoen. De Zweed creeërde ruimte met een goede loopactie, ontving de bal op maat van Yukinari Sugawara, maar schoot vervolgens rakelings naast.

Thijs Oosting stond amper twee minuten in het veld en kreeg meteen de kans van de wedstrijd. De linkspoot kreeg een afgemeten voorzet van Sugawara niet binnen de palen van slechts twee meter afstand. Dat lukte hem vier minuten voor tijd wel. Toen profiteerde hij van een ketser van de doelman en schoot de bal hard en hoog binnen: 1-0. AZ kreeg vlak voor tijd nog een reuzenkans om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar de bal ging er niet in.

