Ajax overklast Sporting en wint ook zesde groepsduel in Champions League

Ajax heeft vanavond ook zijn zesde en tevens laatste groepsduel in de Champions League gewonnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in Amsterdam veel sterker dan Sporting Portugal en won uiteindelijk met 4-2.

Ajax begon voortvarende tegen de B-keus van Sporting Lissabon. Ook de Portugezen waren namelijk net zoals Ajax op voorhand al zeker van een plek in de volgende ronde. Al na acht minuten kregen de Amsterdammers een strafschop, nadat de VAR een overtreding had gezien op Sébastien Haller. De spits van Ajax ging zelf achter de bal staan en schoot overtuigend zijn tiende Champions League-doelpunt van dit seizoen in de touwen.

Verrassend genoeg kwam Sporting na ruim twintig minuten langszij. Een voorzet vanaf rechts werd niet goed ingeschat door Schuurs en Nuno Santos kopte de gelijkmaker achter Pasveer. Drie minuten voor de rust had Ajax de voorsprong echter alweer hersteld. Antony profiteerde van knullig uitverdedigen van Sporting en schoot onberispelijk raak: 2-1.

Koelbloedig

Al vroeg na pauze besliste Neres het duel in het voordeel van Ajax. De Braziliaanse vleugelaanvaller schoot door de benen van de Portugese doelman de 3-1 binnen. Nog geen vier minuten later deed ook Steven Berghuis een duit in het zakje. Op aangeven van de ingevallen Davy Klaassen schoot Berghuis in de korte hoek de vierde Ajax-treffer van de avond raak. Bruno Tabata maakte namens Sporting een kwartier voor tijd uit een spaarzame aanval nog wel de 4-2, maar uiteindelijk was dat het enige belangrijke wapenfeit van de Portugezen in de slotfase.

Ajax was al zeker van de eerste plaats in de groep C. Sporting gaat als tweede door. Aanstaande maandag om 12.00 uur is de loting voor de achtste finales van de Champions League.