'Bizar presterend' Ajax is verslaanbaar als AZ dodelijk effectief is: "Gelijk afdrukken"

AZ moet aanstaande zondag flink aan de bak. De Alkmaarders gaan dan op bezoek bij koploper Ajax in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers verloren dit seizoen pas twee officiële wedstrijden (tegen PSV en FC Utrecht). "Als het frivool moet, doen we het frivool en als het zakelijk moet, dan zakelijk", aldus trainer Pascal Jansen.

Voor Dani de Wit blijft de ontmoeting met Ajax altijd een extra speciale. De middenvelder van AZ speelde ruim dertien jaar bij de Amsterdammers. Hij geniet dan ook nog steeds van het spel dat zijn oude club op de mat legt dit seizoen. "Ze zijn enorm goed. Als je ziet wat zij op het hoogste presteren, is heel mooi. Het is aan ons om ons daarmee te meten", aldus De Wit.

De Wit in de spits

Opvallend was dat trainer Pascal Jansen gisteren tegen Randers de plaats in de spits inruimde voor De Wit. De middenvelder, die normaliter als nummer tien fungeert, nam de plek van Vangelis Pavlidis in. Daarmee kwam Jansen enigszins verrassend uit de hoek. Of De Wit in de spits ook een optie tegen Ajax is, zal voor de 23-jarige Hoorinees niet zo veel uitmaken. "Ik heb er vaker gespeeld."