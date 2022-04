Absurde slotfase Jong Volendam, zege AFC en gelijkspel voor Koninklijke HFC

Enkele minuten voor tijd leek Jong FC Volendam gelijk te gaan spelen op bezoek bij Kozakken Boys. Door late goals werd dat scenario afgewend. AFC versloeg Scheveningen in de badplaats en Koninklijke HFC kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen TEC.

De spelers van Jong FC Volendam vieren de eerste goal van Lequincio Zeefuik - Pro Shots / Marcel van Dorst

Het duurde even voor de doelpunten vielen bij Jong Volendam op bezoek bij Kozakken Boys, maar ze vielen in het laatste kwartier in rap tempo. Lequincio Zeefuik opende na iets meer dan dertig minuten de score. Op aangeven van Jordi Blom verdubbelde Tayrell Wouter enkele minuten later de marge: 0-2. Zeefuik kreeg vervolgens dé kans om het duel in het slot te gooien, maar hij miste een penalty na hands van Kaj Ramsteijn. De thuisploeg leefde hierna helemaal op en maakte voor rust nog gelijk via Johnny Lommers en Tarik Fagrach: 2-2. In de tweede helft vielen de goals opnieuw in het laatste kwartier. Koen Blommesteijn kopte na 74 minuten de bal achter doelman Mike van de Meulenhof: 2-3. Frenk Keukens maakte vijf minuten voor tijd weer gelijk, waarna Blommestijn en Wouter Volendam alsnog de zege bezorgden: 3-5. Tekst gaat verder onder de foto.

HFC-speler Daniel Camara Bos vecht om de bal met Yael Eisden - Pro Shots / Vincent de Vries

Averij in titelstrijd In het eerste kwartier had HFC meer balbezit zonder grote mogelijkheden te creëren. Uit een corner kon Wessel Boer de bal niet lekker raken. Enkele minuten later zorgde een hoekschop opnieuw voor gevaar, uit een kluts strandde de aanval op verdedigers van TEC. In de slotfase van de wedstrijd kregen de Haarlemmers een grote kans via Roy Castien, maar deze werd gekeerd door doelman Mathijs Swaneveld. De bezoekers uit Tiel werden in de slotminuten nog gevaarlijk. Deze keer was Mitchel Michaelis, keeper van HFC, spelbreker. Daardoor werd het 0-0. Door het gelijke spel loopt Katwijk twee punten uit op HFC. De achterstand op de koploper is zes punten voor de ploeg van Gertjan Tamerus.

Verdediger Dalian Maatsen zorgde via een vrije trap voor de zege van AFC - Pro Shots / Wouter Dill

Vrije trap goud waard Na een grote fout in de verdediging van AFC raakte Rowdy van der Putten eerst nog de lat, maar scoorde Michael de Niet wel: 1-0. Het was Raily Ignacio die na 66 minuten gelijkmaakte voor de Amsterdammers. De topscorer kopte een corner van dichtbij binnen: 1-1. Uiteindelijk was het verdediger Dalian Maatsen die via een vrije trap de zege veiligstelde: 1-2. AFC staat gedeelde vijfde met Rijnsburgse Boys dat verrassend verloor van GVV.