AFC verliest met tien man kraker van vv Katwijk

Het verschil tussen AFC en koploper vv Katwijk is nu opgelopen tot veertien punten. Alleen HFC kan nog in het spoor blijven van de ploeg uit de Bollenstreek. De Haarlemmers staan tien punten achter, maar hebben een wedstrijd minder gespeeld. HFC komt morgenavond in eigen huis om 20.00 uur in actie tegen Noordwijk.

Verder verloor Jong FC Volendam de beloftenclash met 2-1 van Jong Sparta. De volgende wedstrijd voor AFC is zaterdag thuis tegen Rijnsburg.