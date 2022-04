Koninklijke HFC verslaat Noordwijk dankzij messcherpe Morgan

Koninklijke HFC heeft vanavond in de tweede divisie met 2-1 gewonnen van vv Noordwijk. Dankzij twee doelpunten van verdediger André Morgan bleven de drie punten in Haarlem.

Afgelopen zaterdag verspeelde Koninklijke HFC tegen AFC in de slotfase nog een 0-3 voorsprong en daarom was het afwachten hoe de ploeg van Gertjan Tamerus zich zou revancheren van de spectaculaire 3-3 tegen de provinciegenoot. Tegen Noordwijk hadden de Haarlemmers in de eerste helft het overwicht en na een half uur spelen resulteerde dit in de verdiende openingstreffer. André Morgan kopte rond de strafschopstip een hoekschop binnen, zodat Koninklijke HFC de rust in ging met een 1-0 voorsprong.

