Simpele zege HFC, snelle comeback levert Jong Volendam niks op en nederlaag AFC

Wisselende resultaten voor de Noord-Hollandse ploegen vandaag in de tweede divisie. Koninklijke HFC had een gemakkelijke middag bij Quick Boys na een snelle rode kaart: 0-4. Jong FC Volendam leek dood en begraven, maar kwam 3-4 terug in de slotfase en AFC verloor van Rijnsburgse Boys: 1-3.

Een bepalend moment snel in de wedstrijd: de rode kaart voor Chima Bosman - Orange Pictures/ Wim Wobbes

Een harde overtreding van Chima Bosman op Sietse Brandsma na acht minuten leidde een simpele zege in voor Koninklijke HFC. Arbiter Te Kloeze gaf de verdediger rood. Uit de vrije trap die volgde, zette Gerry Vlak de voorsprong op het bord. De Haarlemmers profiteerden een paar minuten later eens te meer van de overtalsituatie door 2-0 te maken. Ditmaal was André Morgan de doelpuntenmaker. Zodoende zat HFC binnen het kwartier op rozen. De middag werd nog mooier, nadat Brandsma na 22 minuten de derde goal scoorde. In de tweede helft konden de Haarlemmers wat gas terugnemen door de ruime marge. Uiteindelijk maakte Morgan zijn tweede en smaakte de overwinning nog zoeter. In de slotfase kreeg Youssef El Kachati nog rood, maar het veranderde niks aan de eindstand. Katwijk verslikte zich in Noordwijk (2-0), waardoor HFC vier punten minder heeft dan de koploper. Tekst gaat verder na de foto.

Spits Koen Blommestijn (r) scoorde opnieuw voor Jong Volendam - Pro Shots / Sonny Lensen

Comeback Jong FC Volendam Het eerste kansje na drie minuten was voor Volendammer Koen Blommestijn na een pass van Milan de Haan. De inzet van de topscorer ging over. Niet lang na een schot van Jesper Drost over het doel van de Volendammers kwam HHC toch op voorsprong. Matías Jones brak de ban voor de bezoekers. Nog voor de rust werd de marge van de club uit Hardenberg uitgebreid door Gersom Klok: 0-2. Na een te korte terugspeelbal kon de doelman Kayne van Oevelen de fout niet herstellen. Daardoor kon Klok zijn tweede treffer van de middag scoren in de tweede helft. Drost kopte raak op aangeven van Thomas Reinders en leek het duel vervolgens te beslissen. In de slotfase maakte hij 0-5, maar ditmaal werd Drost afgevlagd wegens buitenspel. Deze klap kwam hard aan bij HHC, want prompt kwam Volendam helemaal terug. Milan Zonneveld en Blommestijn maakte binnen twee minuten 2-4. Een eigen goal van Kevin Görtz zorgde nog voor klotsende oksels bij de Hardenbergers. Desondanks ging die ploeg uiteindelijk met de drie punten huiswaarts. Door de nederlaag staat de ploeg van Kiki Musampa op de vijftiende plek in de tweede divisie. Tekst gaat verder onder de foto.

Raily Ignacio (l) scoorde een goal, maar het was niet genoeg om de nederlaag te voorkomen - Pro Shots / Stanley Gontha

Plaaggeest Van der Moot Bij de confrontatie tussen Rijnsburgse Boys en AFC was het lang wachten tot de eerste mogelijkheden. Deze was echter wel direct raak via Dani van der Moot na een voorzet van Delano Asante. Zo stonden de bezoekers vlak voor het einde van de eerste helft op voorsprong. Van der Moot probeerde voor rust AFC-doelman Patrick Zonneveld nogmaals te verschalken, maar deze keer ging de inzet net naast. Na rust kwam het eerste gevaar nogmaals via Van der Moot. Het schot ging niet in het doel van AFC. Joël Tillema kreeg een aardige schietkans in de tegenstoot, maar Wesley Zonneveld kreeg de inzet recht in zijn handen. Via Raily Ignacio kwam AFC na 79 minuten op gelijke hoogte. Heel lang kon hier niet van worden genoten, omdat Van der Moot scoorde na een counter: 1-2. Gévero Markiet kreeg nog een aardige kopkans, maar Zonneveld redde knap. In de blessuretijd werd de hattrick van Van der Moot compleet met een lob: 1-3. AFC staat door de nederlaag op de zesde plek in de tweede divisie.