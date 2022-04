Lintjesregen in Noord-Holland: bijzondere prestaties leverden 386 lintjes op

In Nederland werden vandaag 3026 lintjes uitgedeeld, waarvan er 386 naar Noord-Hollanders gingen. De dag voor Koningsdag is Lintjesregen, waarbij mensen een koninklijke onderscheiding krijgen voor bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Een speciale onderscheiding voor de 'legendarische' keeperstrainer, voor onvermoeibaar zwerfafval opruimen of voor het ontwerpen van een 'batterij-bewaar box: de prestaties zijn van alle soorten en de gedecoreerden van alle leeftijden. Allemaal hebben ze bijzondere verdiensten verleend aan de samenleving.

Een lintje verdien je door je meer dan vijftien jaar in te zetten voor de samenleving, bijvoorbeeld door jarenlang vrijwilligerswerk doen. Gedecoreerden moeten door iemand anders worden voorgedragen en de aanvragen worden vervolgens beoordeeld door de Kanselarij der Nederlandse Orden.

De hoogste onderscheiding

De 386 lintjes zijn verdeeld in zes categorieën, twee Noord-Hollanders kregen de hoogste onderscheiding: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Eén daarvan is Haarlemmer Jaap Harlaar, hij kreeg deze voor zijn werk als hoogleraar klinische biomechanotronica aan de Technische Universiteit Delft. Hij leverde een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van technieken ten behoeve van de behandeling van loopstoornissen.

