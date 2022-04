Het regent weer lintjes in West-Friesland: zo'n 44 inwoners worden verrast

Na maanden van voorbereiding en geheimhouding regent het vandaag weer lintjes, zo ook in West-Friesland. Zo'n 44 West-Friezen worden dit jaar door hun burgemeester in het zonnetje gezet. Waarom? Als blijk van waardering voor hun maatschappelijke bijdragen en werk.

Het is vandaag weer Lintjesdag in West-Friesland, net als elk jaar vlak voor Koningsdag. Vorige keren ontvingen de gedecoreerden het lintje op (gepaste) afstand. Maar dit jaar houden de meeste West-Friese gemeenten de uitreiking weer op een feestelijke locatie: een kerk, monumentaal gebouw of het stadhuis.

Want het regent weer lintjes in West-Friesland. Maar liefst 44 inwoners krijgen vandaag een onderscheiding opgespeld. Dit jaar is er zelfs een lichte stijging te zien, daar waar vorig jaar nog 39 onderscheidingen werden uitgereikt.

En daar blijft het niet bij. Na twee jaar afwezigheid – door geen aanvragen – werden gisteravond al vier jonge Horinezen beloond voor hun tomeloze inzet. De Jeugdlintjes.

Oog voor het milieu

Elize Mollee (11) won een landelijke ontwerpwedstrijd van stichting Stibat, omdat hij een zogeheten batterij-bewaarbox ontworp. Zijn insteek? Veel mensen zamelen lege batterijen niet apart in, daar wilde hij iets aan doen. De zelfontworpen box moet ervoor zorgen dat de batterijen niet bij het restafval worden gegooid.

Ook Kaylin Dijkstra (10) wil een bijdrage leveren aan een schonere straat. Daarom helpt ze al drie jaar lang bij het opruimen van zwerfafval in de Grote Waal, een woonwijk in Hoorn. De ene keer met de Waalhandjes van stichting Grenzeloos, de andere keer met vrienden. Een inspiratiebron voor vele anderen. Want ze maakt ook kinderen uit de Grote Waal enthousiast om te gaan sporten.

Maar Kaylin staat hier niet alleen in. Want ook Ryan Sas (15) gaat regelmatig met een grijpstok en vuilniszak het afval te lijf. Dit doet hij in zijn vrije tijd. Zo blijven de straten er verzorgd en schoon uitzien, vindt hij. Ook komt Ryan op voor kinderen die gepest worden.