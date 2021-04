Lintjesregen in West-Friesland: 39 Koninklijke onderscheidingen, waarvan drie echtparen

Bij de jaarlijkse Lintjesregen hebben vandaag 39 West-Friezen een Koninklijke onderscheiding gekregen. Eén van deze onderscheidingen werd postuum uitgereikt, aangezien deze inwoner in februari van dit jaar overleden is. Opvallend is ook dat drie echtparen vandaag tegelijkertijd zijn benoemd als Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In ons overzicht zie je wie in welke gemeente onderscheiden is.

Lintjesregen in Koggenland: John de Boer, Leo Vlaar en Koos Otten. - Gemeente Koggenland

Drechterland Burgemeester Michiel Pijl verraste vanmiddag vier inwoners met een Koninklijke onderscheiding: Afra Dekker-Botman uit Venhuizen, Patrick de Boer uit Westwoud, Willy Roozendaal-Degeling uit Hoogkarspel en Eddy Neter uit Schellinkhout. Allemaal zijn zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Pijl bij de mensen thuis langsgegaan. Een familielid of partner heeft de Koninklijke onderscheiding opgespeld.

Eén onderscheiding werd op 23 februari 2021 uitgereikt aan mevrouw Klaver-Koolhaas, voor haar man Gerrit. Gerrit Klaver overleed op 7 februari 2021. De weduwe kreeg een oorkonde aangereikt, aangezien het lintje eigendom van de staat is en na overlijden teruggegeven moet worden.

Enkhuizen In de gemeente Enkhuizen zijn vandaag zes mensen onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: Pieter Kofman, Bart Joris Metselaar, Theodorus Godevinus Johannes Stavenuiter, Willem Johan Stolk en het echtpaar meneer Adrianus Paulus Haakman en mevrouw IJvonne Haakman-Rienderhoff. Alle gedecoreerden werden vanmiddag met hun partner verwacht in de Westerkerk, waar burgemeester Eduard van Zuijlen de onderscheidingen heeft uitgereikt. In de kerk waren maximaal dertig mensen aanwezig om de ceremonie bij te wonen.

In Enkhuizen werd vanmiddag een echtpaar tegelijkertijd onderscheiden in naam van de Koning. Adrianus Paules Haakman en zijn vrouw IJvonne Haakman-Rienderhoff zijn beide benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Meneer Haakman is al sinds de jaren 70 betrokken bij de Streker Atletiek Vereniging (SAV) en wielrenvereniging West-Frisia. Daarnaast fietst hij wekelijks met twee 'oude' sportvrienden op een duo-fiets. Beide vrienden zijn niet meer in staat om zelfstandig te fietsen, waardoor meneer Haakman hen meeneemt op de duo-fiets. Mevrouw Haakman is net als haar man actief voor de Streker Atletiek Vereniging (SAV). Daarnaast was zij commissielid scholierenatletiek bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, organisator van de jeugdscholimpische dagen en jurylid bij de atletiekvereniging. Ook organiseerde zij onder andere jarenlang de intocht van Sinterklaas in Enkhuizen en zorgde ze er twintig jaar voor dat de Pieten een mooi pak hadden.

Hoorn Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft vandaag elf mensen verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Zeven van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: Hélène Cromjong-de Kriek, Rob Doodeman, Jan Jong, Marcel Jong, Simon Laan, Marinus Leenstra en Piet Roos. Vier inwoners werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Gerard van Gorkum, Niels Zack en het echtpaar Bep en Peter Renshoff. Alle onderscheiden inwoners zullen de lintjes op Koningsdag uit handen van de burgemeester ontvangen. Dit gebeurt, vanwege de coronamaatregelen, op een besloten bijeenkomst. Alle gedecoreerden mogen één iemand meenemen naar de cerenomie.

Niels Zack is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor Stichting Radio Omroep Voor Zieken, Stichting Norderney, Museum Rockart, Automuseum Schagen en Museum Beeld en Geluid. De heer Zack zou eigenlijk al tijdens de jaarlijkse Veronicadag op 17 april worden onderscheiden, maar dat evenement kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. De burgemeester heeft de heer Zack toen al verteld dat hij zou worden onderscheiden.

Koggenland In de gemeente Koggenland zijn vandaag drie mensen benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau: John de Boer, Leo Vlaar en Koos Otten. Vanwege de coronamaatregelen werden alle gedecoreerden thuis bezocht door burgemeester Bonsen. Burgemeester Bonsen: "Inwoners die zich vrijwillig inzetten voor de gemeenschap, zijn van

onschatbare waarde. Juist nu is het zo belangrijk dat je op elkaar kunt bouwen en aandacht hebt voor elkaar. Dat maakt voor mensen, verenigingen en dorpen het verschil. De grote betrokkenheid, inzet en toewijding die deze drie inwoners al heel lang laten zien, maakt echt indruk op mij. Ik ben dan ook verheugd dat ik de eer krijg hen hiervoor te bedanken door hen te onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding."

John de Boer is 23 jaar voorzitter geweest van de Oranjevereniging Ursem ’46. Hij was altijd een zeer actieve bestuurder en met name door de De Boer is het te danken dat de Oranjevereniging Ursem ’46 nog bestaat. Sinds 2016 bekleedt hij de functie van voorzitter bij de Tennisclub Ursem. De Boer is twee keer prins van de Carnavalsvereniging geweest, nog altijd lid van de vereniging en ondersteunt het bestuur. Hij zet zich ook in voor allerlei andere vrijwilligersbezigheden.

Medemblik In de gemeente Medemblik zijn vanmiddag zeven inwoners verrast door burgemeester Frank Streng, die ze een Koninklijke onderscheiding heeft uitgereikt. Zes mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: Ko Groot uit Nibbixwoud, Ben Droog uit Wervershoof, Arian Knip uit Medemblik, Loas Brandsen-Groen uit Wervershoof, Ina Stastra-van der Pol uit Wognum en Wim Broekhuizen uit Wognum. Één inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Tonia van der Wal-de Vries uit Medemblik. Omdat het niet mogelijk is om iedereen tegelijk te onderscheiden heeft burgemeester Streng besloten om de mensen thuis te verrassen.

Sinds 1988 is Tonia van der Wal-de Vries uit Medemblik actief als vrijwilligster. Zo was zij tot 2001 bestuurslid van de KNV EHBO Medemblik en was zij de oprichter van de inmiddels opgeheven Stichting Twinkle Stars, een stichting die zich inzette voor kinderen in West-Friesland die op of onder de armoedegrens leven. Daarnaast is zij, samen met haar man, oprichter en voorzitter van diverse stichtingen in de gemeente Medemblik. Waaronder Stichting Diagnose Kanker en Inloophuis Medemblik. Mevrouw van der Wal is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Opmeer Net als in de gemeenten Enkhuizen en Hoorn is ook in de gemeente Opmeer een echtpaar Koninklijk onderscheiden. Het echtpaar Ger en Riet Marx zijn beiden benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het echtpaar Marx van café de Stompe Toren is sinds begin jaren ’80 actief in Aartswoud. Zij verrichten naast hun werk mantelzorg en doen sociale- en vrijwillige activiteiten voor o.a. de voetbalvereniging, toneelvereniging, Kinderkermis en Kerkgebouw in Aartswoud. Zij worden gezien als spil en als huiskamer voor de inwoners van het dorp. Naast het echtpaar Marx zijn vier andere inwoners uit de gemeente Opmeer benoemd als Lid: Ina Vlaar-Keuning uit Opmeer, Zus Dijkstra-van Weperen uit Opmeer, Joep van den Berg uit Spanbroek en Jos Smook uit Hoogwoud. Theo Slijkerman uit Hoogwoud werd vandaag benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Theo Slijkerman zet zich sinds de jaren ’90 in als bestuurslid voor de landelijke bekende Landbouwshow Opmeer en heeft zich ingespannen voor een grootse viering van de 100e Landbouwshow Opmeer in 2009. Hij was vrijwilliger voor hulporganisatie PUM, dat ontwikkelingswerk doet op het gebied van zuivel. Hij is actief als bestuurslid voor stichting Kaasmarkt, Zuivelarchief en Hollands Kaasmuseum. Verder begeleidt hij vluchtelingen en helpt hen bij het integreren in de lokale gemeenschap. Theo Slijkerman is benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Stede Broec In de gemeente Stede Broec zijn vanmorgen twee personen onderscheiden: Henk Vriend en Chris Oud. Burgemeester Ronald Wortelboer verraste de inwoners thuis, waarna een partner of familielid het lintje op heeft gespeld. Beide inwoners zijn benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Henk Vriend met zijn vrouw Marlies. - Gemeente Stede Broec

Henk Vriend is 40 jaar bestuurslid van muziekvereniging Crescendo in Bovenkarspel en hij zit ruim twintig jaar in het bestuur van clubgebouw Pampus in Bovenkarspel, waar de hengelsportvereniging en muziekvereniging huisvesten. Vriend woont weliswaar in Enkhuizen, maar omdat zijn vrijwillige activiteiten geheel zijn gericht op Stede Broec is ervoor gekozen om de uitreiking door de burgemeester Wortelboer van Stede Broec te laten doen.