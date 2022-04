Speciale onderscheiding voor legendarische keeperstrainer Frans Hoek: "Ben er stil van"

Vanmorgen werd Frans Hoek uit Hoorn verrast door familie en vrienden in het Statenlogement. De legendarische keeperstrainer en technisch adviseur kreeg, vanwege zijn jarenlange internationale verdiensten en carriére, de onderscheiding 'Officier in de Orde van Oranje-Nassau' uitgereikt door burgemeester Jan Nieuwenburg.

Vrienden van Hoek gaven hem vorig jaar juni op en hoopten 'dat hij zo éindelijk een onderscheiding zou krijgen voor zijn werk'. "Het is een prachtige onderscheiding en we zijn enorm trots op hem", vertelt inititatiefnemer Marianne Tensen. De keeperstrainer had geen flauw idee dat hij de onderscheiding zou krijgen en werd met een smoes naar het Statenlogement gelokt. "Het is de eerste keer dat ik hem zie breken in zijn leven", concludeert Tensen. Stil De verrassing maakte een grote indruk op Frans Hoek. "Ik ben er stil van en dat gebeurt niet vaak, maar dat ben ik nu zeker wel." De Horinees verdedigde van 1973 tot 1985 het doel van FC Volendam. In 1977 steeg hij met de club voor het eerst naar de eredivisie. Vanaf 1985 ging Hoek als keeperstrainer aan de slag bij Ajax, waar hij in de jaren '90 voor het eerst samenwerkte met trainer Louis van Gaal, en de jonge doelman Edwin van der Sar onder zijn hoede kreeg. Clubs "Barcelona, Bayern München, Manchester United, Galatasaray en het Nederlands elftal", somt burgemeester Jan Nieuwenburg op tijdens zijn speech. Het zijn slechts enkele clubs waar Hoek gewerkt heeft en dat maakt de Horinees dan ook erg bijzonder. Naast hoek deelt burgemeester in totaal 13 lintjes uit. "We hebben echt een krap schema", lacht Nieuwenburg. "Ik hoop dat we ons aan dat schema kunnen houden, maar het ziet ernaar uit dat het gaat uitlopen."

De bescheiden Hoek kan het nog maar moeilijk bevatten, waarvoor hij zojuist is onderscheiden. "Het ziet er imponerend uit", zegt de keeperstrainer, terwijl hij naar zijn opgespelde onderscheiding kijkt. "Het is een enorme vorm van waardering. Van eigenlijk alles wat ik met heel veel plezier altijd heb gedaan."

Officier in de Orde van Oranje-Nassau Officier in de Orde van Oranje-Nassau is de vierde graad in de orde. Personen die benoemd worden tot Officier hebben met hun bijzondere verdiensten vaak een landelijke of zelfs internationale uitstraling of betekenis.