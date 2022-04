Vereniging van lintjesdragers worstelt met lastige privacywet: nieuwe ridders onbereikbaar

Vroeger kon de vereniging rekenen op veel administratiedrukte rondom de lintjesregen, maar sinds de privacyregels zijn aangescherpt blijft die drukte uit, vertelt voorzitter Boni Rietveld uit Aerdenhoudt. "In de mooie blauwe doos waar in gedecoreerden hun lintje ontvangen, zit wel een folder van de vereniging, maar in de consternatie vergeten mensen die en melden ze zich niet aan."

"Mensen die een lintje krijgen zetten zich vaak belangeloos in voor de maatschappij, soms raken ze daarbij zelf in financiële problemen"

De vereniging van gedecoreerden heeft als motto sociaal en solidair. Daarmee is ze een belangrijke steun voor leden: "De mensen die een lintje krijgt zetten zich vaak belangeloos in voor de maatschappij, soms raken ze daarbij zelf in financiële problemen. Onze vereniging schiet dan in schrijnende gevallen te hulp", vertelt Rietveld.

Verder steunt de vereniging goede doelen en kunnen leden tijdens vergaderingen meebesluiten aan welke sociaal of cultureel-historische Nederlandse doelen steun wordt toegekend.

Lintjesregen

Ook is de vereniging nauw betrokken bij het organiseren van de feestelijkheden rondom de lintjesregen op 26 april, een moment waar de leden van de KVLNR naar uitkijken. Rietveld: "De lintjesregen is een feest voor mensen die een onderscheiding krijgen, maar vaak worden ook oud gedecoreerden in het zonnetje gezet."

Rietveld roept alle in het verleden gedecoreerden op om lid te worden van de vereniging, de extra leden zijn hard nodig om het goede werk binnen de vereniging te kunnen doorzetten. Heeft u ooit een lintje gekregen en wilt u lid worden van de KVLNR, kijk dan via deze link op de website van de vereniging.