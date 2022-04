Lintje bracht Erna herkenning: "Als ik het kan, kan jij het helemaal"

Erna Aarsen lijdt aan sclerodemie, dat is een reumatische aandoening, waardoor ze in een rolstoel zit. Door een hulphond kan ze toch op zichzelf blijven wonen. Met het geven van gastlessen op basisscholen, lezingen en demonstraties heeft Erna Stichting Hulphond veel naamsbekendheid gegeven.

Het lintje en de daardoor ontstane status als 'bekende' Haarlemmer geeft Erna een mooie gelegenheid om iedereen een liefdevol zetje te geven om ook meer te doen voor een ander. Al op jonge leeftijd raakte ze door haar ouders al betrokken bij vrijwilligerswerk en nu helpt ze mee in de kerk, bij de Zonnebloem en in de bibliotheek. "Voor niemand hoeft het een beperking te zijn om vrijwilligerswerk te doen. Wat je leeftijd, kleur of rang ook is."

Haar bekendheid nam een vogelvlucht toen ze in 2020 in haar rolstoel in 75 dagen 750 kilometer aflegde voor Walk4Veterans . Ook veteranen kunnen veel baat hebben bij een hulphond, was haar gedachte erachter. Haar toemalige hulphond Kaiko liep vaak mee op haar tocht. Ze haalde met haar actie veel meer op dan haar doel van 750 euro, namelijk 6.075 euro.

Haar hulphond Kaiko is ondertussen met pensioen. En nu vergezelt Borre haar op haar tochten en activiteiten door Haarlem.

Blijvende waardering

Haar benoeming als lid in de Orde van Oranje-Nassau heeft Erna niet nodig om meer deuren te openen. Ze vindt het vooral fijn dat ze met al haar vrijwilligerswerk in het zonnetje is gezet. En dat het niet blijft bij één keer een onderscheiding in de gemeente Haarlem.

Ze heeft net als alle nog in leven zijnde onderscheiden Haarlemmers een uitnodiging gekregen voor een speciale traditionele avond voor gedecoreerden, ditmaal gehouden in de Philharmonie. Volgens de gemeente hebben 250 genodigden aangegeven om hier te komen. "Het trof me zo in de uitnodigingsbrief dat de gemeente wil blijven laten zien dat ze ons waarderen", vertelt Erna die er zeker bij zal zijn. "Het is niet eenmalig."