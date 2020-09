Erna en 'Krullenbol' Kaiko halen 6.075 euro op om veteranen een hulphond te geven

HAARLEM - De nare coronazomer kreeg kleur voor Erna en haar hulphond die ze liefkozend 'Krullenbol' noemt. Vaak met Kaiko aan haar zijde legde zij in haar rolstoel 750 kilometer af voor Walk4Veterans. Ze haalde dankzij sponsors 6.075 euro op. "En het heeft mezelf en Kaiko ook erg goed gedaan in deze nare tijd van corona."

NH Nieuws maakte eerder een reportage over de tochten van Erna en Kaiko:

In 75 dagen legde Erna 750 kilometer af. Mede dankzij haar kwam de landelijke opbrengst voor Walk4Veterans op 35.000 euro. Daarmee kunnen twee oorlogsveteranen met een traumatische stressstoornis een hulphond krijgen.

Erna vertelt over haar project tijdens één van haar tochten - NH Nieuws

Erna vertelt dat het televisie-item haar donateurs opleverde, maar ook op kritiek kwam te staan. Mensen vonden het zielig dat de hulphond Kaiko op soms snikhete dagen steeds mee moest wandelen. Elke dag weer tien kilometer. "Sommige mensen reageerden boos en dachten dat Kaiko 750 kilometer op één dag moest lopen." Het bleek een groot misverstand.

Ter geruststelling: haar hulphond heeft niet elke dag meegelopen. "En zeker geen tochten van 25 kilometer door de hitte. Hij ging mee op lekkere bos- en strandwandelingen van hooguit 5 kilometer. En anders was hij bij vrienden", reageert Erna.

Zij is blij dat ze een bijdrage heeft kunnen leveren aan het goede doel. "Dank, dank, dank aan alle donateurs." Voor haar zelf waren de tochten ook een verademing. Zoals bijvoorbeeld de tochten met een speciale rolstoel over het strand van Texel. "En ik heb Haarlem en omgeving weer opnieuw leren kennen. Bloemendaal, Santpoort, Bosbeek en Spaarndam: het was allemaal schitterend."

Voor de geïnteresseerden: Erna legt haar belevenissen met Kaiko vast in een blog.