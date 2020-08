Met hulphond Kaiko als steun legt Haarlemse Erna 750 kilometer af in haar rolstoel om veteranen te helpen

HAARLEM - Erna uit Haarlem is honderden kilometers aan het afleggen om geld in te zamelen voor veteranen. Normaal zou ze dat doen tijdens de Walk4Veterans, maar die is afgezegd vanwege corona. Erna kon het niet laten en gaat toch zelf op pad voor het goede doel: met haar elektrische rolstoel en hulphond Kaiko legt ze maar liefst 750 kilometer af.

"Ik zit nog veel thuis, doe geen boodschappen", vertelt Erna, die een rolstoel zit vanwege haar ziekte sclerodermie. "Mijn gezondheid laat dat allemaal niet toe, met alle gevaar voor corona. Maar ik kan ook nog heel veel dingen wel. Het glas is halfvol, dus kijk naar de zonzij en de schaduw zal achter je vallen, zo is mijn kreet." Met dat motto in gedachten koos Erna ervoor om niet de gebruikelijke 75 kilometer te lopen in 75 dagen voor 75 jaar vrijheid, maar om er 750 kilometer van te maken. "75 kilometer in de elektrische rolstoel is voor mij niet zo'n uitdaging", vertelt ze. "Ik wilde er gewoon een grote uitdaging van maken voor het goede doel."

Erna vertelt over haar project tijdens één van haar tochten - NH Nieuws

Hulphond voor veteranen Ze doet het allemaal om veteranen met een posttraumatische stressstoornis een hulphond te geven, zodat ook zij meer vrijheid krijgen. Net als dat haar hulphond Kaiko haar helpt. "Ik zeg altijd: Kaiko is mijn vrijheid", vertelt ze. "Door hem heb ik zeven moment van de wijkverpleging minder nodig per dag. Dus ik kan gaan en staan waar ik wil. En die vrijheid gun ik een veteraan met ptss ook." Om een hulphond op te leiden door hulphond Nederland is ongeveer 25.000 euro nodig per hond. Erna heeft inmiddels al bijna 5000 euro opgehaald, maar ze hoopt dat daar nog wat bij komt. "Het liefste zou ik 7500 euro ophalen", vertelt ze. "Dan komt die 75 er weer in terug en is het plaatje helemaal rond. Dat zou ontzettend gaaf zijn. Maar ja, dan moet er nog 2500 euro bij. Dat is wel er veel. En ik ben ook al heel dankbaar voor die 5000 euro."