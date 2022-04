Rode kaart Wolters leidt nederlaag Telstar in tegen FC Eindhoven

Bij de Witte Leeuwen verdedigde Abdel El Ouazzane het doel. Vorige week moest hij halverwege de tweede helft naar de kant, vanwege verkeerde voeding in de rust. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Ozan Kökcü. De bezoekers kregen kansjes via Maarten Peijnenburg (kopbal net over) en Joey Sleegers (afstandsschot net over). Het duurde lang voordat Telstar weer gevaar stichtte, een schot van Sven van Doorm werd gekraakt.

