Telstar-trainer Jonker in gesprek met De Graafschap: "Prachtige club in Nederland"

Na de nederlaag tegen FC Eindhoven (0-1) vertelde Telstar-trainer Andries Jonker over de interesse van De Graafschap. De oefenmeester voerde onlangs een oriënterend gesprek met de Achterhoekers. "De Graafschap is een prachtige club in Nederland."

"Ik hoor binnenkort meer", vertelt Andries Jonker over het gesprek in Doetinchem. "Ik ben me aan het oriënteren en dat doet De Graafschap ook. Voorlopig wacht ik af en wacht ik ook af wat Telstar wil, want ik heb het hier naar me zin."

Vier gegadigden

De toekomst van de coach is dus nog onduidelijk. Jonker is bezig aan zijn derde jaar in Velsen-Zuid en sprak al met Telstar-directeur Pieter de Waard. De geboren Amsterdammer gaf eerder aan dat de bal bij Telstar ligt. Bij De Graafschap zou Jonker de eerder ontslagen Reinier Robbemond moeten opvolgen. Volgens de Gelderlander zijn ook Jan Vreman, René Hake en Adrie Poldervaart in beeld bij de Superboeren.