Witte Leeuw Jay Kruiver gunt FC Volendam stap omhoog naar de eredivisie

De laatste weken kan Jay Kruiver steevast rekenen op een basisplaats bij Telstar. Dat gebeurde vanavond ook tegen FC Eindhoven. Helaas zag de aanvallende rechtsback dat de bezoekers uit Noord-Brabant er met de punten vandoor gingen (0-1). Een gesprek met Kruiver over z'n oude club FC Volendam en z'n ontwikkeling in Velsen-Zuid. "Het gaat wel oké."

In de winterstop maakte Jay Kruiver de stap van FC Volendam naar Telstar. Bij de hagelnieuwe promovendus kwam hij niet in de plannen voor van trainer Wim Jonk. Één keer mocht hij zijn opwachting maken bij de Palingboeren.

"Raket"

De wedstrijd tegen Eindhoven was voor Kruiver alweer z'n vierde in de basis. Een mooie ontwikkeling waar trainer Andries Jonker van geniet. De oefenmeester van de Witte Leeuwen heeft daardoor een extra optie op rechtsachter. "Hij is als een raket van start gegaan."

