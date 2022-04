Voormalig Zaans schoolgebouw wordt omgetoverd tot woonruimte voor vluchtelingen

Eind mei zullen de eerste vluchtelingen in de Zaanse wijk Schilders- en Waddenbuurt gaan wonen. Buurtbewoners hebben de locatie volgens de gemeente voorgesteld. De basisschool is onlangs een paar meter verderop verhuisd. Het oude schoolgebouw van Et Buut zal binnen een maand worden omgebouwd naar 11 wooneenheden en maximaal 45 Oekraïeners zullen hier de komende periode wonen.

360 Zaanse kinderen, van o.a. Et Buut, zingen voor vrede in Oekraïene - Sonja ten Dam

Volgens gemeente Zaanstad is het voormalig hoofdgebouw van Et Buut een logische keuze: "Het gebouw is een geschikte locatie omdat het pand leeg staat en met relatief kleine aanpassingen direct beschikbaar te maken is voor noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne." Naast de Schilders- en Waddenbuurt, komen er ook twee riviercruiseboten in de Havenbuurt te liggen. Hier zijn niet alle bewoners blij mee, ook hebben sommige schippers bedenkingen bij het plan.



Zie hieronder de reportage, schipper Sunniva legt uit waarom ze het geen goed plan vindt: "Er zijn alleen maar plekken weggehaald, dan komt dit extra hard aan."

Schippers en bewoners willen een andere plek voor vluchtelingenboot - NH Nieuws / Mischa Korzec

Er moeten in Zaanstad zo'n 1.000 pekken komen voor vluchtelingen, waar ze voor een langere tijd kunnen verblijven. Locaties als het Hembrugterrein en de sporthal in Wormerland zijn echt bedoeld als noodopvang en tijdelijk. Op dit moment is de gemeente nog op zoek naar geschikte opvanglocaties. "Welke dat zijn, weten we op dit moment nog niet. De verwachting is dat er binnen enkele weken nog meer locaties worden toegevoegd." Zo snel mogelijk Voormalig basisschool Et Buut wordt aanstaande dinsdag onderhanden genomen. Als alles volgens planning gaat, zullen dan binnen een maand de eerste vluchtelingen worden verwelkomd. Het is de bedoeling dat deze mensen een halfjaar tot twee jaar blijven.