Komt er wel of geen geitenhouderij met 2.000 dieren in Enkhuizen?

Komt er nou wel of geen geitenhouderij met 2.000 geiten aan de rand van Enkhuizen? Een vraag die al zo'n vier jaar speelt. Vandaag dient een zaak bij de bestuursrechter. Die moet beoordelen of de gemeente gelijk had om een aanvraag voor een vergunning af te wijzen.

In 2018 dienen initiatiefnemers een vergunningsaanvraag in voor een geitenhouderij aan de Elsenburg met 2.000 geiten. Vanaf het begin is het verzet groot. Zeker omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat omwonenden gezondheidsrisico's lopen. Zo is er een verhoogde kans op longontstekingen.

Er wordt een petitie gestart en even lijken de plannen niet door te gaan als de Provincie vanwege de gezondheidsrisico's een geitenstop aankondigt waardoor er geen nieuwe geitenhouderijen bij mogen komen.

Aanvraag toch in behandeling

Maar omdat de vergunningsaanvraag is ingediend vlak voordat de geitenstop van kracht is, moet de gemeente Enkhuizen die toch in behandeling nemen. De verbazing bij omwonenden is groot als eind december 2020 er alsnog een omgevingsvergunning wordt verleend, en de geitenhouderij er mag komen.

Hans Voorend, voorman van het comité Geen Geitenhouderij in Enkhuizen, begrijpt er niks van. "Andere gemeenten in Nederland zeggen: wij weigeren dit soort vergunningen vanwege gezondheidsrisico's. Het college in Enkhuizen geeft gewoon de vergunning af en laat de mensen vallen. Dat vind ik een verschrikkelijke zaak."

Ook de SP zet zich in om zoveel mogelijk mensen bezwaar te laten maken. Uiteindelijk worden 465 bezwaarschriften ingediend. De Omgevingsdienst adviseert de gemeente ook om een zwaardere procedure te starten en meer te kijken naar de gezondheidsaspecten, waarop de gemeente besluit de vergunning in tweede instantie af te wijzen.

Geitenhouders stappen naar rechter

Het is reden voor de initiatiefnemers van de geitenhouderij om naar de rechter te stappen. Vandaag dient de zaak in Haarlem met flink wat belangstelling. Want behalve vertegenwoordigers van de gemeente en de geitenhouders hebben zich ook nog eens 80 mensen, waarschijnlijk allemaal omwonenden, aangemeld als belanghebbende.

Mede daarom is er een grotere zaal beschikbaar gesteld door de rechtbank. Wanneer de uitspraak volgt is nog onduidelijk.