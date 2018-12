Geitenstop van kracht in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Vanaf morgen is in Noord-Holland een 'geitenstop' van kracht. Dat betekent: geen nieuwe geitenboerderijen, geen uitbreiding van bestaande geitenhouderijen en geen omschakeling naar de geitenhouderij meer.

"Ik vind het heel vervelend voor de boeren die hiermee getroffen worden, maar wij hebben echter geen andere keuze dan deze maatregel in te voeren", stelt gedeputeerde Jaap Bond (landbouw).

"Na landelijke onrust rondom mogelijke effecten op de volksgezondheid van geitenhouderijen dicht in de buurt van woonwijken, namen vijf andere provincies al eerder maatregelen. De afgelopen weken zijn er bij ons signalen binnengekomen dat het aantal geiten in de provincie Noord-Holland harder toeneemt dan in de afgelopen jaren."

Zes maanden geldig

Provinciale Staten hebben op 10 december een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen waardoor de stop per 12 december van kracht is. De geitenstop is zes maanden geldig. In de tussentijd wordt de Provinciale Ruimtelijke Verordening aangepast, hierin staan de spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen Noord-Holland.

Meer kans op longontsteking

Uit landelijk onderzoek van Veehouderij en Gezondheid Omwonenden blijkt dat inwoners binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een longontsteking. De oorzaak van dit verhoogde risico is echter niet bekend, daarom wordt verder onderzoek gedaan. Naar verwachting zijn de resultaten in 2021 bekend. Totdat er meer duidelijkheid is over het verband tussen de toename aan longontstekingen en de aanwezigheid van geitenhouderijen, blijft de Noord-Hollandse geitenstop van kracht.