Omgevingsdienst wil zwaardere procedure voor komst gevreesde geitenboerderij

Al jaren is er sprake van de komst van een geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen. Sinds het begin is er veel bezwaar vanwege verhoogde gezondheidsrisico's voor omwonenden. De bezwaarmakers zijn dan ook blij met het advies van de Omgevingsdienst, waarin wordt gepleit voor een zwaardere procedure over de komst van de boerderij.

Dit meldt het Noord Hollands Dagblad. Sinds 2018 wordt er gesproken over de komst van een geitenhouderij aan de rand van de stad. Het zou gaan om een geitenhouderij met 2.000 geiten in een stal aan de Elsenburg.

De kern van de ophef ligt bij het gezondheidsrisico: uit onderzoek blijkt dat omwonenden binnen twee kilometer van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontsteking hebben. Sinds december 2018 is er daarom ook een geitenstop in Noord-Holland. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om een geitenhouderij te beginnen.

De verbazing was dan ook groot bij inwoners, toen bleek dat een vergunningaanvraag in januari dit jaar was goedgekeurd. Omdat de vergunningaanvraag voor de geitenstop is ingediend, moesten de burgemeester en wethouders er nog een besluit over nemen. "Het besluit is genomen op 23 december en het is pas op 6 januari gepubliceerd. Dus nu worden burgers van Enkhuizen twee weken ontnomen om bezwaar in te dienen", zo vertelde Margreet Keesman van de SP Enkhuizen eerder aan NH Nieuws

Hoorzitting

Dinsdagavond werd er via een hoorzitting opnieuw gesproken over de mogelijke komst van de boerderij. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vertelde hier vooral dat tijdens de procedure het belang van de volksgezondheid zwaarder moet wegen.

En deze uitspraak is opvallend omdat de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die milieuzaken voor de gemeente Enkhuizen regelt, eerder een uitgebreide milieueffectrapportage (MER) van de geitenboerderij niet nodig vond.

Mogelijk nieuw besluit

Als het college het advies van de omgevingsdienst overneemt, dan moet de eerdere verleende omgevingsvergunning weer van tafel. In dat geval moet er een nieuw besluit worden genomen over de komst van de boerderij.

Advocaten van de bezwaarmakers zijn blij met het advies van de omgevingsdienst en juichen het toe.

Bekijk hieronder een reportage over de actievoerders tegen de boerderij.