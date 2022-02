Meerderheid Enkhuizers blij dat gemeente voor komst geitenhouderij ging liggen

Een meerderheid van de inwoners van Enkhuizen, 61 procent, is blij dat het huidige gemeentebestuur afgelopen jaar toch geen omgevingsvergunning heeft verleend voor een geitenhouderij. Dit blijkt uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht van NH Nieuws en WEEFF. Sinds 2018 wordt er al gesproken over de komst van de geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen, die vanwege verhoogde gezondheidsrisico's op veel weerstand botste.

NH Nieuws

Tot grote verbazing werd begin 2021 alsnog een vergunning verleend voor een geitenhouderij. Dit, terwijl de provincie sinds december 2018 een geitenstop had: geen nieuwe geitenboerderijen, geen uitbreiding van bestaande geitenhouderijen en geen omschakeling naar de geitenhouderij meer. Het zou gaan om een geitenhouderij met 2.000 geiten aan de Elsenburg. Veel omwonenden waren het hier niet mee eens, omdat uit een rapport van de GGD is gebleken dat omwonenden binnen twee kilometer van een geitenhouderij een verhoogde kans hebben op longontsteking. Na verschillende rechtszaken werd de gemeente gedwongen een besluit te nemen over de omgevingsvergunning voor de geitenhouderij, waarna ze besloot om de vergunning te verlenen. In protest Om de komst van de geitenhouderij tegen te houden, zijn onder meer de SP en Comité Geen Geitenhouderij de straat opgegaan om mensen te informeren over de komst en ze te bewegen om bezwaar aan te tekenen. Uiteindelijk dienden bijna 500 Enkhuizers een bezwaar in. Het college heeft door de bezwaren in juni 2021 advies van de omgevingsdienst gevraagd en overgenomen, wat leidde tot een alsnog geweigerde vergunning. Bekijk hieronder een reportage die NH Nieuwes maakte van de actie tegen de komst van de geitenhouderij in januari 2021. Artikel gaat verder onder de video:

Enkhuizers komen in actie tegen komst geitenhouderij. - NH Nieuws

Nog niet voorbij Maar voor de eigenaren van de geitenhouderij is hiermee de kous nog niet afgedaan. Zij hebben een Wob-verzoek ingediend en willen alle stukken vanaf 2018 ontvangen die gaan over de locatie, gelegen aan de Elsenburg 21E in Enkhuizen. Ook zijn de eigenaren naar De Raad van State gestapt om in beroep te gaan tegen de geweigerde vergunning. Op 21 april wordt de zaak behandeld.

Verantwoording gemeentelijke resultaten Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 5 januari 2022 en 13 januari 2022. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, zijn de resultaten voor elke gemeente door weging gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding.