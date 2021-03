Veel bezwaren tegen komst geitenhouderij, gemeente stelt beslistermijn uit

Statenlid Ines Kostić (PvdD) stelde in februari vragen aan het provinciebestuur over de komst van de geitenhouderij. Het college van Gedeputeerde Staten benadrukte vorige week in de beantwoording dat de besluitvorming over de geitenhouderij toch echt bij het gemeentebestuur van Enkhuizen ligt. Wel is de provincie bereidt ondersteuning te bieden waar nodig.

De gemeente Enkhuizen verleende in december de vergunning voor de komst van de houderij. De geitenhouderij staat al sinds 2018 ter discussie, geitenhouderijen brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden binnen twee kilometer een verhoogde kans op longontsteking hebben.

Geitenstop

Het deed de provincie Noord-Holland in december 2018 besluiten tot een geitenstop. Geitenhouderijen beginnen of uitbreiden was per 12 december niet meer mogelijk. Zes dagen voor die datum kwam de geitenhouderij in Enkhuizen nog snel met een vergunningsaanvraag.

Afgelopen december is deze vergunning dus toch verleend, onder groot protest van buurbewoners en gemeenteraadsleden. Tot 5 februari kon bezwaar worden aangetekend tegen de vergunningsverlening, iets wat volgens de gemeente 499 keer is gebeurd.

De Raad van State heeft de gemeente Enkhuizen gevraagd om deze bezwaarschriften in behandeling te nemen, het college had eigenlijk tot 17 maart de tijd om deze bezwaren te behandelen. Gezien de grote hoeveelheid bezwaarschriften, is deze datum nu met zes weken verlengd. Op 6 april krijgen bezwaarmakers in een digitale hoorzitting de gelegenheid om hun verhaal te doen. Uiterlijk 28 april moet het college beslissen wat ze met de geitenhouderij aanmoet.