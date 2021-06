Verleende vergunning geitenhouderij alsnog geweigerd vanwege groot aantal bezwaren

Er komt toch geen vergunning voor de komst van een geitenhouderij in een stal aan de Elsenburg in Enkhuizen, dit heeft het college van de gemeente Enkhuizen gister besloten. Tegen de vergunning waren 465 bezwaren ingediend.

Sinds 2018 is de komst van een geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen een punt van discussie. Aan de Elsenburg zou een geitenhouderij komen met zo'n 2.000 geiten. Maar uit onderzoek blijkt dat omwonenden binnen twee kilometer van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontsteking hebben.

Om die reden heeft de provincie Noord-Holland sinds december 2018 een geitenstop. Het is dus niet meer mogelijk om een geitenhouderij te beginnen of uit te breiden. Maar omdat deze vergunningaanvraag voor die tijd is ingediend, moesten de burgemeester en wethouders er nog een besluit over nemen.

Vergunning verleend

En tot de grote verbazing van de inwoners is deze vergunning in januari van dit jaar verleend. Daarop riepen diverse partijen in de gemeente de inwoners op om bezwaren in te dienen. En daar werd volop gehoor aangegeven. Binnen een paar dagen waren er al zestig bezwaren binnen en dat is dus opgelopen tot 465 bezwaren in totaal.

Het college heeft daarop advies gevraagd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Door de omgevingsdienst is geadviseerd verder onderzoek te doen naar de effecten van een geitenhouderij op het milieu. Het college heeft het advies van de omgevingsdienst overgenomen en dit heeft ertoe geleid dat de vergunning alsnog is geweigerd.

Onderzoek

Het bedrijf achter de geitenhouderij kan ervoor kiezen op een milieueffectrapportage te laten opstellen om de gevolgen van de geitenhouderij op de volksgezondheid verder te onderzoeken. Ook kan onderzocht worden of er maatregelen nodig zijn om het risico op schade aan de volksgezondheid te verminderen.

Het is niet bekend of het bedrijf een aanvraag zal indienen voor het doorlopen van zo'n procedure.