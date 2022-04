Ondernemers Boekelermeer: 'Politiek dwingt ons te verduurzamen, maar hoe dan?'

Doordat het stroomnet maximaal is belast door ons groeiende energieverbruik, komen bedrijven die zich op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar en Heiloo willen vestigen voorlopig niet in aanmerking voor een grootgebruikersaansluiting. Logistiekbedrijf Stad Alkmaar Logistics heeft hier behoorlijk last van: "De dag dat wij onze handtekening zetten voor de koop van een kavel, lazen wij dat Liander tot 2025 geen grootgebruikers meer aansluit."

Streekstad Centraal

Liander maakte vanmorgen bekend dat de energieleverancier ruim een miljard euro investeert in de uitbreiding van het stroomnetwerk in Noord-Holland. Hiermee wil Liander lange wachttijden voor aansluiting op het elektriciteitsnet of voor de laadpaal in je voortuin voorkomen. Maar dat komt niet overal op tijd, want met zo'n lange wachttijd heeft het bedrijf Stad Alkmaar Logistics op dit moment al te maken. Lars Schuurman, vijfde generatie binnen het familiebedrijf, vertelt dat het bedrijf zo'n 2.000 kilowatt nodig heeft, onder meer om hun elektrische vrachtwagens op te laden. "In de Boekelermeer kan voor ons wel een juiste aansluiting worden neergelegd, maar voorlopig krijgen we simpelweg niet meer dan 130 kilowatt geleverd."

Lees ook Noord-Holland Dit is waarom jouw zonnepaneel uitvalt

"Daar kunnen we 's nachts één - hooguit twee - wagens van opladen, wat betekent dat we niet de verduurzamingsslag kunnen makken die wij gepland hadden", aldus Schuurman. "Elektrische voertuigen worden steeds interessanter en de politiek wil iedereen van het gas af, maar als je niet de nodige hoeveelheid stroom kunt krijgen, valt alles in duigen." Niet nagedacht Dat zegt ook Rob van der Wal van de ondernemersvereniging in Heiloo: "De overheid dwingt ons om te verduurzamen, maar heeft niet nagedacht over de weg daar naartoe." Hij spreekt regelmatig met ondernemers die tegen hetzelfde probleem aanlopen als Schuurman.

Quote "Als je een aantal buurtaccu's of een batterijopslag neerzet, kun je eigen opgewekte energie gebruiken" Rob van der Wal (ondernemersvereniging Heiloo)

"Uiteraard bemiddelen wij zo veel mogelijk met overheidsinstellingen die daarvoor aangewezen zijn", zegt Van der Wal. "Maar Liander kan niet leveren en door privatisering en de energiewet ben je met handen en voeten gebonden." Terwijl de oplossing 'in principe heel simpel is', aldus Van der Wal. "Als je een aantal buurtaccu's of een batterijopslag neerzet, kun je de zonnepanelen de piek op het elektrische netwerk laten opvangen en eigen opgewekte energie gebruiken." 1.500 woningen Dat houdt Stad Alkmaar Logistics als oplossing achter de hand, al is het niet goedkoop: "We hebben onderzocht hoeveel energie wij de komende vijf tot tien jaar nodig hebben. Dat zijn al gauw 1.000 zonnepanelen, een stroommanagementsysteem en batterijen die de energie opslaan", aldus Schuurman. Hij vervolgt: "Omdat daar een behoorlijk prijskaartje aan hangt, hopen wij hiervoor gebruik te kunnen maken van subsidies."

Quote "Er moeten 1.500 woningen komen en wij hebben de grond in principe verkocht, maar als wij volgend jaar nog steeds niet genoeg stroom kunnen krijgen, gaat de verkoop niet door" Lars schuurman (Stad Alkmaar Logistics)

Als dat alles niet lukt, zit er volgens Schuurman niets anders op dan voorlopig op de huidige stek in oud-Overdie te blijven. "Er liggen woningbouwplannen voor 1.500 woningen te wachten voor dit gebied en wij hebben de grond in principe verkocht. Maar als wij in de zomer van 2023 nog steeds niet de benodigde stroom kunnen krijgen, gaat de verkoop niet door. Dat zou zonde zijn." Begeleiden van bedrijven In beantwoording van vragen van Onafhankelijke Partij Alkmaar over deze kwestie, laat het college van burgemeester en wethouders weten dat het gebrek aan stroom aan de Boekelermeer wordt veroorzaakt doordat een middenstation in Oterleek kampt met een tekort aan transportcapaciteit. "Hoewel er genoeg elektriciteit beschikbaar is, kan dit vanwege de beperkte capaciteit van station Oterleek niet naar de Boekelermeer worden getransporteerd", aldus het college. De verwachting van Liander is dat in 2025 het probleem is opgelost. Vanaf dat moment kunnen bedrijven weer een grootverbruikersaansluiting krijgen. Tot die tijd begeleidt de gemeente naar eigen zeggen bedrijven die zich willen vestigen bij de 'inventarisatie van hun energiebehoefte en keuze voor passende maatregelen'.