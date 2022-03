Verkiezingsuitslag domper voor ondernemers: "Bang dat kleinkinderen Amalia afslag openen"

De verkiezingsuitslag pakt niet gunstig uit voor ondernemers in Heiloo die al jaren wachten op een afslag bij de A9. Dat vindt Rob van der Wal, bestuurslid van Ondernemend Heiloo. Hoewel de plannen voor de afslag A9 al klaarliggen, loopt het hete hangijzer telkens vertraging op. "Ik ben bang dat we door deze uitslag nog veel langer moeten wachten."

De grote winnaar van de verkiezingen is Heiloo-2000 dat met vijf zetels, een zetel meer dan bij de vorige verkiezingen, in de gemeenteraad komt. Goed nieuws voor de ondernemers zou je zeggen want volgens lijsttrekker Linda Verbeek is de afslag één van de belangrijkste punten tijdens de coalitieonderhandelingen.

Niet gerust op

"Wij zijn groot voorstander van de afslag A9, het is echt noodzakelijk", aldus Verbeek tegen NH Nieuws. "Zeker met meer woningbouw in het verschiet, moeten mensen op een goede manier het dorp uit kunnen. Het is voor ons absoluut een prioriteit."

Toch is Rob van der Wal van Ondernemend Heiloo er niet gerust op. De PvdA won namelijk ook een zetel en die partij is op zich voorstander van de afslag maar niet als het project nog duurder wordt dan begroot. Gemeentebelangen, die z'n twee zetels behoudt, vindt de aansluiting op de snelweg helemaal niet nodig.