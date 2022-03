Heiloo-2000 met afstand grootste partij: "Onafhankelijke verkenner helpt bij formatie"

"Ik ben de kiezer enorm dankbaar voor hun vertrouwen in onze partij", zegt Heiloo-2000-lijsttrekker Linda Verbeek vrolijk tegen NH Nieuws. Haar partij heeft dan ook met vijf zetels de gemeenteraadsverkiezingen in Heiloo gewonnen; een zetel meer dan bij de vorige verkiezingen. VVD en D66 staan met drie zetels op een gedeelde tweede plek.

Verbeek is erg trots op de verkiezingsuitslag: "Het eerste dat gisteravond door mijn hoofd ging was: yes, we hebben het niet voor niets gedaan", vertelt ze. "We hebben ons rotgewerkt en nu valt alles op zijn plaats."

Heiloo-2000 zal het initiatief nemen bij het formeren van een coalitie, vertelt Verbeek. Een idee van met wie de partij wil regeren, is er nog niet. "We zijn nu bezig met een verkenner, een onafhankelijk persoon die met alle partijen in gesprek gaat."

Die verkenner moet erachter komen welke onderwerpen andere partijen belangrijk vinden en op welke punten onderhandelingen kunnen plaatsvinden. "We willen de formatie heel zorgvuldig en open doen, ook naar andere partijen toe", licht Verbeek toe.

Van coalitie naar oppositie

Ook bij de vorige verkiezingen was Heiloo-2000 het grootst. Maar anderhalf jaar geleden belandde de partij in de oppositie toen raadslid Corrie Konijn overstapte naar Heiloo Lokaal.

Door deze overstap raakte de coalitie de meerderheid van tien tegen negen raadsleden kwijt. "We willen niet meer zo'n krappe meerderheid", vertelt de lijsttrekker. "Ook daarom is een zorgvuldig formatieproces belangrijk."

Eén van de belangrijkste punten tijdens coalitieonderhandelingen is volgens Verbeek de afslag A9: "Wij zijn groot voorstander van de afslag A9, het is echt noodzakelijk", aldus de Heiloo-2000'er. "Zeker met meer woningbouw in het verschiet, moeten mensen op een goede manier het dorp uit kunnen. Het is voor ons absoluut een prioriteit."

Voorlopige zetelverdeling