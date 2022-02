Afslag A9 bij Heiloo nog steeds gloeiend heet hangijzer: "Het duurt echt veel te lang"

Al tientallen jaren wordt er gesproken over het plan om Heiloo aan te sluiten op de A9. In 2015 werd de knoop doorgehakt, maar afgezien van wat voorbereidende werkzaamheden ligt er nog steeds geen afslag. Bij ondernemers op bedrijventerrein De Oude Werf en de Boekelermeer begint het geduld wel op te raken.

Ze kunnen de snelweg zien, voelen en horen. Maar om op de A9 te komen, moeten ondernemers van bedrijventerrein De Oude Werf en de Boekelermeer in Heiloo een flink stuk omrijden. "Dat is uiteraard erg frustrerend", vertelt Charles Bagadjian van meubelfabriek Hout in Vorm. "Er komen veel vrachtwagens bij ons en die moeten allemaal omrijden via het dorp. Het wordt echt tijd dat die afslag er komt zodat onze bereikbaarheid verbeterd wordt. Het duurt echt veel te lang."

En Bagadjian is lang niet de enige. Pim Westerwal van Westtrading Autobekleding is juist vanwege de belofte dat er een afslag zou komen naar bedrijventerrein Boekelermeer gekomen. Hij voelt zich bedrogen. "Op het moment dat we hier bouwplannen hadden, werd ons gezegd dat de afslag er zou komen. We zijn inmiddels veertien jaar verder."

NH Nieuws sprak met ondernemers van bedrijventerrein De Oude Werf en de Boekelermeer over de nieuwe afslag (tekst loopt door onder de video)