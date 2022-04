Oude afspraken houden aansluiting weg tegen: "Het is een half uur omrijden"

In Alkmaar wordt op dit moment het laatste gedeelte van industrieterrein de Boekelermeer ingericht. Alle asfalt, de bebording en belijning worden klaar gemaakt, behalve één klein stukje. Het gaat hier om de laatste meters straat die Alkmaar met Heiloo zou kunnen verbinden, maar dat gebeurt niet door afspraken uit de vorige eeuw. Onbegrijpelijk, vinden ondernemers.

Rob van der Wal, bestuurslid bij Ondernemend Heiloo, beaamt het onnodige omrijden. "Wij hebben wel eens gedacht: 'we rijden het hek gewoon omver'." De vele frustraties leiden tot wanhoop, maar de ondernemers willen graag op goede voet met de gemeenten blijven.

De Middenweg wordt voorlopig niet afgebouwd. Ondernemers aan beide zijden van deze weg balen hier enorm van. "Er worden veel zaken gedaan tussen de industrieterreinen Boekelermeer in Alkmaar en De Oude Werf in Heiloo. Het verplichte omrijden zorgt voor onnodig veel tijdverlies", vertelt Rob Niele, voorzitter Ondernemend Alkmaar.

Waar blijft de afslag A9 Heiloo?

Op korte termijn gaat de afslag A9 bij Heiloo er nog niet komen. De vergunning is opnieuw aangevraagd, maar doordat het allemaal zo lang geduurd heeft, is de begroting niet meer sluitend. Het is ook goed mogelijk dat er tegen de vergunning bezwaar gemaakt wordt door milieuorganisaties, omdat de afslag door een vogelbroedgebied gaat.