Ruud geeft taallessen in Heerhugowaardse bibliotheek: "Hele wereld komt voorbij"

Elke week geeft de gepensioneerde schooldirecteur Ruud van der Veldt in de bibliotheek in Heerhugowaard taalles aan mensen die graag Nederlands willen leren. Dit doet hij overduidelijk met veel plezier: "Ik leer er zelf ook nog iedere keer van", vertelt Ruud enthousiast.

NH Nieuws / Aline Bleeker

Al vier jaar lang is Ruud iedere donderdagmiddag te vinden in de bibliotheek aan het Parelhof. Hij is coördinator van de wekelijkse taallessen, die hij zelf in elkaar zet en samen met andere vrijwilligers geeft. Tekst gaat verder.

Tijdens corona was het rustig, maar vóór de pandemie deden soms wel bijna dertig mensen aan de lessen mee. Ruud: "Inmiddels zitten we gelukkig weer in de lift; afgelopen keer waren er dertien mensen."

En die mensen komen overal vandaan. "Spanje, Marokko, China, Thailand, Duitsland, Syrië, Mexico... de hele wereld zit aan tafel. En iedereen helpt elkaar, ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen niet bij elkaar willen zitten vanwege bijvoorbeeld hun achtergrond of religie." Hij verzucht: "Was dat maar zo in de echte wereld!" Met zo'n verscheidenheid aan deelnemers, ontkom je er niet aan dat ze op een ander niveau de taal beheersen, vertelt de Ruud, die in totaal 45 jaar in het onderwijs werkte. "Dat is geen enkel probleem," vervolgt hij, "voor mensen die de taal al heel machtig zijn heb ik vaak een extra opdracht klaarliggen." De lessen bestaan vaak uit vaste onderdelen als het behandelen van een krantenartikel en het leren van grammatica. Maar er is ook ruimte voor improvisatie: "Soms hebben we het uiteindelijk uitgebreid over een heel ander onderwerp dan ik van tevoren in mijn hoofd had. Dat vind ik heel leuk; dingen behandelen die spontaan opkomen." Tekst gaat verder.

Ruud bereidt zijn lesmateriaal voor - NH Nieuws / Aline Bleeker

Zelf leert Ruud ook nog iedere week tijdens de lessen: "Bijvoorbeeld hoe lastig het is om Nederlands te leren voor iemand die ook geen Engels spreekt. Of hoe universeel spreekwoorden eigenlijk zijn, daar kwamen we laatst achter." Eén van de meest bijzondere ervaringen die hem is bijgebleven, is het verhaal van een Syrische dame. "We hadden het over boten en schepen en halverwege de les vertelde een mevrouw ineens uit zichzelf over de manier waarop zij naar Nederland gevlucht was. Nadat ze de zee waren overgestoken, hebben haar jonge kinderen en zij drie maanden door Europa gelopen - op blote voeten."

"Dat maakte heel veel indruk", vertelt Ruud. "Zelf vraag ik deelnemers alleen naar hun naam en het land waar ze geboren zijn. Verder niet." Hij wil niet 'te privé zijn' omdat hij niet weet wat mensen hebben meegemaakt. "Dat deze mevrouw dit uit zichzelf vertelde, vond ik heel mooi. Blijkbaar voelde ze zich daar genoeg voor op haar gemak bij ons." Wie het leuk lijkt om zich als vrijwilliger of deelnemer aan te sluiten bij de taallessen, is 'heel welkom', zegt Ruud. "Als vrijwilliger is het vooral belangrijk om gevoel voor taal te hebben en je moet het natuurlijk leuk vinden om met mensen om te gaan. Een achtergrond in het onderwijs of iets in die richting is niet nodig." De taallessen worden iedere donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur gehouden en 'de koffie staat klaar'.